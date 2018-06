Dal mondo della pesca il saluto (con dedica) al Ministro e ai Sottosegretari

TERMOLI. La stagione estiva si porta dietro alcune questioni storicamente radicate nei mesi prediletti le vacanze. Parliamo del fermo pesca, che ha visto la prima riunione convocata e tenuta nella sede del Mipaaf, dove siede un nuovo Ministro, Centinaio, da poche settimane. La fumata bianca è ancora prematura ma sono spuntate le possibili date per la sospensione obbligatoria dell’attività di pesca nell’Adriatico centro-meridionale. Nel compartimento tra San Benedetto e Termoli, ammesso che sia confermata questa ripartizione territoriale, i pescherecci rimarrebbero agli ormeggi dal 27 agosto al 7 ottobre, anticipati da quello compreso tra Manfredonia e Bari, per cui si ipotizza lo stop tra il 30 luglio e il 9 settembre. Intanto, proprio l’avvento di Centinaio e dei nuovi sottosegretari, ha fatto partire il messaggio di buon lavoro, pratica di rito, da parte delle associazioni di categoria più importante, come l’Alleanza delle cooperative e Federpesca.

«L’Alleanza pesca saluta i due nuovi sottosegretari al Mipaaf Pesce e Manzato e nell’augurare loro buon lavoro auspica che la pesca e l’acquacoltura possano ritornare al centro delle politiche del ministero superando strettoie e colli di bottiglia». Dall’Alleanza gli auguri di buon lavoro vanno anche al nuovo capo di gabinetto Fiorentino sul cui ruolo «confidiamo per un raccordo stretto ed efficace fra autorità politica, amministrazione e operatori. Lo chiedono cooperative, imprese, pescatori: l’auspicio è quello di invertire la tendenza degli ultimi anni che ha visto perdere flotta, imprese e imbarcati». Così l’Alleanza Cooperative Pesca sulle nomine Mipaaf che hanno portato al completamento della squadra di governo. Inoltre, c’è anche da discutere del nuovo Feamp post 2020 che sarà, secondo quanto annunciato dalla Commissione Ue, di circa 6,14 miliardi, 300 milioni in meno di quanto previsto per il 2014-2020. «Al di là dei numeri, che oggettivamente non soddisfano, vorremmo che la discussione per il futuro fondo della pesca non fosse solo sulla quantità bensì sulla qualità delle misure: vorremmo un Feamp diverso, più vicino alle marinerie di quanto non lo sia adesso».

Questo il commento del Coordinamento nazionale pesca dell’Alleanza delle cooperative italiane. Anche Federpesca augura buon lavoro al Ministro Centinaio e ai due nuovi sottosegretari al Mipaaf Pesce e Manzato, auspicando una maggiore collaborazione volta alla valorizzazione della pesca e dell’intera filiera ittica, quali settori chiave della crescita blu del nostro Paese. «In questa lunga crisi che sta attanagliando le nostre imprese e continua a colpire il comparto, una forte sinergia con le istituzioni è necessaria per mettere in moto una strategia di sistema della filiera fatta oggi di ombre sì, ma anche di luci chiare e di grandi potenzialità». Così Luigi Giannini, Presidente di Federpesca sulle nomine Mipaaf che hanno portato al completamento della squadra di governo.