Scioperi e proteste, l'estate calda della Fca: parla Andrea Di Paolo

TERMOLI. Gli operai autorganizzati riuniscono di domenica l'esecutivo provinciale del Soa a cinque.





Un fine settimana importante, come gli altri che l’hanno preceduto, dove la sigla ha proclamato sciopero allo stabilimento Fca. Come sottolinea Andrea Di Paolo, «Presso la sede sindacale del Soa sita in Portocannone si è riunito l'esecutivo provinciale in preparazione per l'assemblea operaia o che si terrà a Pomigliano d'Arco il prossimo sabato 23 giugno, dove una delegazione di operai aderenti agli autorganizzati parteciperanno. In più abbiamo analizzato la situazione attuale alla Fca a Termoli, in particolare gli scioperi che indiciamo settimanalmente programmando iniziative future, infine abbiamo deciso di divulgare un video con le dichiarazioni e il riassunto della situazione da parte del coordinatore Soa».