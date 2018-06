Dai viaggi della speranza alla fine della mobilità

TERMOLI. Chiacchiere infinite per mesi, quelle che hanno provato ad ammansire gli ex lavoratori dello Zuccherificio. In attesa di un bando per la ricollocazione in lavoratori di pubblica utilità mai pubblicato. Questo prima delle elezioni regionali. Ora, rimasti col cerino in mano, sindacalisti e dipendenti licenziato un anno e mezzo fa dalla Newco, si appellano affinché si trovi una soluzione a chi dal 4 luglio non avrà più l’ombrello degli ammortizzatori sociali. Ieri mattina, per motivi di visibilità televisiva sul servizio pubblico, un sit-in di sindacalisti e maestranze fuori dal mondo del lavoro dinanzi allo Zuccherificio del Molise dopo tanto tempo, dove hanno affermato che tutte le cure tentate con ricollocazione in altre aziende hanno funzionato poco e male, così come l’auto-impiego.

Emblematico il post con cui uno dei riferimenti del gruppo, Francesco Milazzi della Fai-Cisl, ha postato sul profilo di Lorenzo Lommano, per attirare il mondo leghista su questa vertenza. «La chiusura del nostro sito è stata determinata dalla inefficienza amministrativa da parte della politica regionale, da più di dieci anni. Non si è mai pensato ad una riconversione almeno parziale dell'azienda. Poi il resto ce lo ha messo la politica europea che vuole fuori dall'Italia la produzione saccarifera e le multinazionali che hanno fatto crollare il prezzo dello zucchero. Fatto questo chiarimento, io sono uno di quelli che sta perdendo anche il sussidio di mobilità. La politica regionale, prima di chiudere un'azienda, visto che eravamo una partecipata, aveva l'obbligo, seppur non materiale, ma almeno morale di trovarci una collocazione. Invece fino ad ora, nessun piano B, chiusura e mobilità». E ora scadrà anche quella, per la metà circa dal 4 luglio, per gli altri a dicembre.