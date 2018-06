TERMOLI. Partirà a breve, precisamente nei mesi di luglio e agosto, il corso professionale gratuito per CNC e PLC (Disegnatore cadcam, Fresatore cnc, Tornitore cnc) per disoccupati, organizzato da alcuni docenti in materie tecniche, tutto a titolo gratuito.

«Mi sono sentito di poter aiutare chi oggi è senza lavoro e vuole riqualificarsi in modo da avere una marcia in più» - ha detto Michele Regis, uno dei docenti promotori di questo progetto.

Il corso è della durata di 20 ore, per un massimo di cinque persone per step. I partecipanti non dovranno preoccuparsi di nulla, poiché è incluso tutto il materiale e i pc per lavorare.

Il corso si svolgerà a Termoli, ma le sedi, gli orari e l’organizzazione del corso sono ancora da definire.

Per far sì, che questa bellissima iniziativa parta, bisogna aderire al corso gratuito di CNC e PLC.

Per altre informazioni e richiesta di adesione, ci si può rivolgere al Professor Michele Regis.

Telefono 377 9957060

e-mail: trainingcoursecnc@gmail.com