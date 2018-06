TERMOLI. Per un problema tecnico, nella precedente pubblicazione il video della intervista non si è caricato. Lo riproponiamo.

Il nuovo comandante della Capitaneria di Porto di Termoli insediatosi appena il 14 giugno scorso, Capitano di Fregata Francesco Massaro, ha concesso a Termolionline la sua prima intervista ufficiale.

Giovane ufficiale originario di Gaeta, proveniente dalla Capitaneria di Porto di Torre del Greco dove ha prestato servizio come capitano in seconda per 11 anni, è sposato e vivrà insieme alla moglie e ai figli a Termoli, città che gli è piaciuta fin da subito.

Uomo dalle idee chiare che ha già dato impressione di avere messo a fuoco le nuove e diverse situazioni trovate, ci ha fatto intendere che farà tutto quanto in suo possesso per migliorare le criticità che oggi ancora attanagliano l'area del bacino portuale di sua competenza.

Al Capitano Massaro non possiamo che augurargli un buono e proficuo lavoro durante la sua permanenza nella nostra città, lunga o corta che sarà.