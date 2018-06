PORTOCANNONE. Da Portocannone arriva il risultato dell'assemblea Operaia nazionale di Pomigliano D'Arco tenutasi sabato 23 giugno 2018, che per Andrea Di Paolo, «sotto il profilo dei contenuti è stato di una portata storica che solcherà la via, da qui gli operai possono riaccendere una luce e reagire seriamente al buio pesto che ha creato gradualmente in maniera violenta il sistema, le parole che sfrecciavano da un intervento all'altro sono state solidarietà, unione, autorganizzazione, ricostruzione. Inutile raccontare passo dopo passo l'assemblea, bisognava viverla, molto partecipata, importante evidenziare la presenza costante e unita delle delegazioni operaie della Fiat-Fca di Mirafiori, Cassino, Pomigliano, Melfi e Termoli che egregiamente e a testa alta stanno imponendo il volere del progetto degli operai autorganizzati, tante storie molti volti sofferenti ma con la voglia di reagire, dai cinque operai licenziati di Pomigliano che sono la forza trainante alla reazione, fino alla presenza in sala di Flavia l'insegnante di Torino che è stata licenziata e balzata anch'essa sulle cronache nazionali perché secondo le parti avverse durante una manifestazione antifascista a Torino il suo comportante sia stato di irriverenza verso le forze dell'ordine, da lei ieri si è sprigionata la cultura, la sensibilità di una maestra che ama il suo lavoro e combatterà a denti stretto per riaverlo, importante appunto sarà il supporto e che venga dall'unità dei lavoratori, un connubio straordinario cultura e lotta operaia per l'affermazione dei diritti, Il ruolo del sindacato oggi e il ritorno del protagonismo operaio,ha dominato come filo conduttore chiaramente la questione Fiat-Fca analizzando la situazione attuale. Ora basta raccontare, continuiamo su questa strada, avanti uniti».