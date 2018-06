Fca, il laboratorio elettronico non è più un'isola felice: sciopero della Fiom-Cgil

TERMOLI. Iniziativa eclatante di protesta da parte della Fiom-Cgil, che denuncia il disagio di alcuni lavoratori alla Fca di Termoli e proclama sciopero in quegli ambienti.

«Cresce il malcontento all'interno dello stabilimento Fca in un'area cosiddetta “isola felice": il laboratorio elettronico. I lavoratori hanno incrociato le braccia nell'ultima ora del primo turno e nella prima ora del secondo turno, di oggi, martedì 26 giugno, per protestare contro il continuo disagio che negli ultimi anni ha colpito i lavoratori sia a livello lavorativo che psicologico oramai non più sostenibile.

Prima di arrivare alla protesta più estrema (lo sciopero), la rsa Fiom-Cgil ha informato i preposti ai vari livelli delle problematiche relative al laboratorio elettronico, ma purtroppo senza avere risposte in merito»