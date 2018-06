La Crea se ne andrà a fine giugno? In Prefettura il vertice con azienda, Comune e sindacato

TERMOLI. Non sarà rose e viole il passaggio della gestione idrica integrata a Termoli.

Com’è noto, il Tar Molise ha liberato la Crea gestioni srl (gruppo Acea) dall’obbligo di rimanere in città per curare il servizio idrico integrato, che dal 1998 raggruppa erogazione, fogne e depurazione.

Sotto le insegne della Sigesa i privati gestiscono l’acqua a Termoli dal 1993 e cinque anni fa è scaduto il contratto, che ha subito, è il caso di dire, 5 proroghe annuali senza che venisse riassegnata mediante una gara d’appalto.

La Crea gestioni srl ha ribadito di non essere più disponibile a proseguire il mandato nelle medesime posizioni, fino a ottenerne lo svincolo da eventuali ulteriori proroghe dai giudici amministrativi del capoluogo.

Cosa accadrà, dunque, dal primo luglio? In teoria il Comune di Termoli potrebbe affidare temporaneamente e per sei mesi il servizio alla Florio group di Foggia, che ha già preso in carico il nuovo impianto di depurazione al Sinarca.

Di questo se ne discute stamane dal prefetto di Campobasso, dopo la nota con cui il suo vicario Pigliacelli ha convocato un incontro con le parti, oltre a Crea gestioni srl e Comune di Termoli, anche i dipendenti rappresentati dalla Femca Cisl di Marcello Giuditta e Massimiliano Recinella. Proprio il sindacato ha chiesto questo vertice, preoccupato dal passaggio di consegne e non solo.

«Cessazione al 30 giugno 2018 della proroga della Convenzione tra Crea Gestioni srl e Comune di Termoli relativa alla gestione del Servizio Idrico integrato (con depurazione). Richiesta incontro urgente», l’oggetto della nota siglata dai due coordinatori regionali.

«Alla luce della sentenza del Tar Molise nr.179/2018 che ha dato la facoltà alla Crea Gestioni srl di cessare la gestione del Servizio Idrico integrato nella città di Termoli, e della volontàdi quest’ultima già manifestata ufficialmente al Comune di lasciare al termine dell’ultima proroga annuale in essere ( scadenza il 30 giugno 2018 ) la scrivente federazione chiede che venga convocato un incontro urgente, con Crea Gestioni srl, Comune di Termoli ed i rappresentanti dei lavoratori presso il Vostro spettabile ufficio.

Tanto onde tentare di evitare eventuali e significativi disagi alla popolazione, conseguenze sanitarie/ambientali e danni economici all’intera comunità termolese anche considerando il raddoppio delle presenze/abitanti causa l’imminente stagione turistica nonché le legittime preoccupazione dei lavoratori della Crea e dell’indotto».