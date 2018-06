Rsa Fim-Cisl Sevel: "Scadranno circa 400 contratti di somministrazione, chiesto un incontro"

ATESSA. "Nei prossimi giorni, in Sevel, lo stabilimento più grande d'Europa per la produzione di veicoli commerciali, scadranno circa quattrocento contratti di somministrazione, entrati nel corso del 2016/2017 in quattro scaglioni distinti. Questi ragazzi hanno contribuito notevolmente alla crescita dello stabilimento infatti nel 2017 c'è stato un nuovo record produttivo raggiungendo quota 292000 furgoni e negli ultimi quattro anni la crescita è stata del 43,2%. La RSA Fim-Cisl nei giorni scorsi ha chiesto un incontro con la direzione aziendale che si terrà nel fine settimana per discutere del loro futuro, riteniamo a tal proposito, visto l'andamento positivo della produzione e le prospettive favorevoli anche per il 2018, con un nuovo record produttivo, ci siano tutte le condizioni per rinnovare e continuare il rapporto di lavoro. Per questi motivi, sarà chiesta la stabilizzazione dei contratti in scadenza."



Così, in una nota stampa, Rsa Fim-Cisl Sevel.