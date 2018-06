Da Frattura a Toma, ma per gli ex lavoratori dello Zuccherificio nulla cambia

TERMOLI. Ieri, nuovo tragitto Termoli-Campobasso e ritorno per gli ex dipendenti dello Zuccherificio del Molise.

In programma l’incontro a latere del Consiglio regionale, che si era riunito di prassi come ogni martedì (o quasi). Come spiegavano di recente i dipendenti licenziati da Placido Ciccone un anno e mezzo fa esatti.

Da qui la duplice interrogazione dei consiglieri Patrizia Manzo e Aida Romagnuolo, non solo, ma anche le parole di Toma, che ha rassicurato sull’interesse e sulla velocità di emanazione dei bandi, anche in meno di una settimana.

«Toma ci ha detto che la delibera esiste. Però il bando è ancora da farsi. Vista la situazione degli under 50, in tempi brevi. Ed al più presto convocherà una nostra delegazione», quanto riferito dai lavoratori che si sono recati ieri nel capoluogo.