Raccolta differenziata, ritiri più frequenti di rifiuti in centro e sui lungomari Nord e Sud

TERMOLI. Non solo un diverso orario di esposizione dei contenitori, ma anche un rafforzamento dei ritiri dell’immondizia e della raccolta differenziata sui Lungomari Nord e Sud a Termoli.

La giunta Sbrocca spegne le nuove polemiche sull’igiene urbana nella stagione turistica, estendendo sia in centro che sui litorali il servizio della TeAm, in ragione delle loro peculiarità ricettive, e per la presenza di seconde case, sono caratterizzati durante i mesi estivi da una notevole produzione di rifiuti.

Una esigenza dettata soprattutto dalla frazione organica, il cosiddetto umido, che è caratterizzata da un peso specifico non trascurabile e molto incidente sull’andamento della raccolta differenziata, in quanto, dopo il secco residuo, è la frazione raccolta annualmente nel maggiore quantitativo.

E’ stata rilevata pertanto la necessità di aumentare la frequenza di raccolta della plastica per le utenze domestiche e non domestiche dei Lungomari Nord e Sud nonché della Zona Centro; - aumentare la frequenza di raccolta del rifiuto secco per le utenze non domestiche del Lungomare Nord; - aumentare la frequenza di raccolta del rifiuto umido soprattutto durante il periodo estivo, caratterizzato non solo dalla sovrapproduzione dovuta al flusso turistico, ma anche dalla necessità di frequente allontanamento di tale frazione dal luogo della sua produzione o detenzione in relazione alla maggiore putrescenza dovuta all’innalzamento della temperatura.

Intanto, da domenica prossima primo luglio a metà settembre, l’umido sarà ritirato 4 volte la settimana e non più due.

Per le utenze non domestiche, quindi lidi, ristoranti, bar, locali e strutture ricettive il secco sarà ritirato 4 volte la settimana nel mese di luglio e tutti i giorni ad agosto.

Due volte la settimana, di cui tutte le domeniche per il mese di agosto sui lungomari Nord e Sud e il centro, il ritiro della plastica.

Infine, per l’umido, un giro aggiuntivo di raccolta per le utenze non domestiche (ristoratori del centro) dal primo luglio a metà settembre.

Un impegno che costerà alle casse dell’ente poco più di 15mila euro.