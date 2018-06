Bocciati i canoni demaniali delle trivelle, Edison vince al Tar contro le nuove tariffe

TERMOLI. Non ballano solo i tributi comunali sui conti della Edison, anche i canoni demaniali marittimi, quelli da versare allo Stato sono al centro di un contenzioso legale amministrativo e secondo i giudici del Tar Molise a ragione e non a torto. La società privata di estrazione di idrocarburi ha ottenuto l'annullamento della comunicazione 29 agosto 2013 della Capitaneria di porto di Termoli, concernente la determinazione del canone dovuto per l'anno 2013 e con richiesta di conguaglio per tale anno e di arretrati per gli anni 2008-2012 con riguardo a una concessione demaniale rilasciata alla ricorrente. Edison S.p.A. è titolare di una concessione per la coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nel mare Adriatico, al largo di Termoli rilasciata con d.m. 9 marzo 1978 a cui aveva fatto seguito una concessione demaniale marittima per l’occupazione di uno specchio d’acqua di 16.935 mp, al fine di mantenere alcune boe di ormeggio, due piattaforme fisse denominate, una boa di caricamento, delle tubazioni flessibili, un serbatoio galleggiante, nonché altre tubazioni necessarie per l’attività di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi. Secondo quanto ulteriormente rappresentato, la concessione veniva successivamente rinnovata dalla Capitaneria di porto di Termoli nel febbraio 2008 con scadenza 31 dicembre 2011 con un canone di euro 55.757,15 per il 2011, salvo conguaglio, che veniva poi rinnovato per l’anno 2012 contro il versamento di euro 57.848,04 incluso rivalutazione Istat.

Nell’approssimarsi della scadenza della concessione nel novembre 2012, la Edison S.p.A. chiedeva il rinnovo della concessione precisando che lo specchio da occupare sarebbe stato minore, ma la Capitaneria di Porto di Termoli con comunicazione del 13 febbraio 2013 (prot. 3.3.24/3106) pervenuta il 18 febbraio 2013 chiedeva alla società il pagamento di un canone pari ad euro 381.199,00 per l’anno 2013, precisando che tale quantificazione era stata operata applicando il criterio dello specchio d’acqua virtuale che nella fattispecie corrispondeva a mq 205.461,73. La società ha contestato tale criterio di quantificazione e la Capitaneria quantificava provvisoriamente il canone nella stessa misura degli anni precedenti, ma dopo aver acquisito il parere dell’Avvocatura dello stato che riteneva legittimo il nuovo criterio di quantificazione, con nota del 29 agosto 2013 chiedeva il versamento della differenza sia per l’anno 2013 che per gli anni precedenti (per un ammontare di oltre 2 milioni di euro) a pena di decadenza dalla concessione. Avverso tale provvedimento la Edison ha proposto sia un’azione innanzi al Giudice ordinario che un ricorso, notificato in data 11 novembre 2013 e depositato il successivo 21 novembre, innanzi a questo Tribunale chiedendo l’annullamento del criterio di quantificazione.

All’Udienza Pubblica straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato del 16 maggio 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.

Passando al merito, con il primo motivo di ricorso parte ricorrente sostiene che il contestato criterio di determinazione dello specchio d’acqua virtuale applicato dalla Capitaneria di Porto di Termoli, in quanto elaborato con riguardo alle concessioni con finalità turistico/ricreative; comunque, tale criterio non sarebbe stato mai applicato con riguardo alla concessione de qua radicando un legittimo affidamento contrario di parte ricorrente. Il motivo è fondato alla stregua delle considerazioni che di seguito si espongono. La questione di cui è causa si incentra essenzialmente sulla legittimità del criterio di determinazione del canone applicabile per la porzione di mare occupata da un natante della ricorrente utilizzato come serbatoio per stoccare gli idrocarburi che vengono estratti nel giacimento vicino.

La Capitaneria di Porto di Termoli ha rideterminato, per gli anni dal 2008, il canone per la porzione di concessione relativa al natante applicando, in luogo del criterio dello spazio di mare effettivamente occupato applicato fino al 2012, il criterio della superficie d’acqua virtuale, in forza del quale il calcolo viene eseguito sulla base di una porzione molto più ampia di mare calcolata tenendo conto della rotazione del natante intorno alla parte ormeggiata. Accertato che il canone va determinato in base alla superficie oggetto della concessione, distinguendo – come richiede il decreto interministeriale 19 luglio 1989 fra area scoperta, area occupata con impianti di facile rimozione ed area occupata con impianti di difficile rimozione. In definitiva il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, deve disporsi l’annullamento del provvedimento 29 agosto 2013 con il quale è stato richiesto alla ricorrente di versare le differenze dei canoni relative al 2013 e agli anni precedenti a pena di decadenza dalla concessione.

La novità delle questioni trattate giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.