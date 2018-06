Al meeting sugli itinerari culturali e museali europei, presentato il nuovo portale turistico

CAMPOBASSO. E’ iniziata, oggi 28 giugno, la tre giorni del meeting internazionale in programma in Molise e incentrato sugli itinerari culturali e museali europei.

Nel corso delle varie iniziative in programma, quest’oggi è stato presentato il nuovo portale turistico “www.visitmolise.eu”, in cui i “protagonisti” sono sei splendidi Cammini che percorrono in lungo e largo il Molise, tra storia, arte e cultura.

Un portale innovativo, realizzato grazie al supporto tecnico e logistico di Molise Sviluppo, che ha anche un applicazione sul telefonino per guidare i turisti in “marcia” nelle tappe di interesse storico, artistico ed enogastronomico del nostro territorio.

“Mi sono insediato da poche settimane, siamo ancora nella fase della ricognizione del lavoro che andrà fatto nell’immediato futuro, ma posso già dire che c’è il clima giusto per arrivare a traguardi ambizioni” ha affermato l’assessore Cotugno.

“Ci sono tutte le condizioni per fare un ottimo lavoro facendo parte di una squadra di governo che predilige la massima condivisione istituzionale, e per questo non posso che ringraziare il presidente della Regione Toma.

Grazie a questo spirito sono certo saremo in grado di mettere in campo una serie di iniziative che possano dare finalmente al Molise la giusta dimensione per potersi proporre con forza nel panorama turistico nazionale ed internazionale.

La presentazione del nuovo sito turistico regionale www.visitmolise.eu è un primo, piccolo ma prezioso, tassello per raggiungere i traguardi prefissati” ha continuato l’assessore Cotugno “il nuovo portale dovrà essere integrato dando ai 136 comuni molisani la possibilità di mettersi in vetrina, cosi come dovrà contenere i percorsi tra le nostre eccellenze archeologiche, storiche, paesaggistiche ed enogastronomiche.

Tanti piccoli tasselli prima degli Stati Generali che nella parte finale di quest’anno avranno il compito di stilare un progetto unico per il turismo e la cultura nella nostra regione. Con orgoglio, convinzione e passione” ha concluso l’assessore Cotugno “possiamo trasmettere a tutti la “Grande bellezza del nostro Molise”.

Vincenzo Cotugno