Medici lamentano compensi forfettari dall'Asrem: faciloneria e pressappochismo

TERMOLI. Riceviamo e pubblichiamo questa nota di lamentela in ambito sanitario: "I medici di continuità assistenziale del solo distretto di Campobasso lamentano nell’erogazione delle spettanze del mese di maggio 2018 e liquidate a giugno 2018, una faciloneria estrema e un pressappochismo impertinente da parte della Asrem facente capo al distretto citato, in quanto con salomonica giustizia ha erogato una cifra forfettaria senza tener conto dei reali turni svolti da ciascuno e di tutte le voci aggiuntive previste.

Questa penosa situazione pare sia dovuta alla scarsità di personale amministrativo preposto a tale funzione. Ad una lettura superficiale dell’evento può non essere chiara la gravità. Infatti questa erogazione sommaria porterà con il conguaglio del mese prossimo, promesso, ad avere un prelievo fiscale nettamente superiore. Oltre al danno, anche la beffa.

Come è possibile che si verificano tali eventi? Siamo consapevoli che non può gravare tutta la difficile rendicontazione degli stipendi su un’unica persona e che pur volenterosa e disponibile non può non esimersi da assenze giustificate ma, al contempo, si rimane stupiti di fronte a tali manovre.

Siamo in attesa di eventi migliori".