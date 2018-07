Come cambia lo skyline dalla stazione ferroviaria

TERMOLI. Comincia a cambiare lo skyline della città di Termoli nei pressi della stazione ferroviaria. L'accelerazione data dal Comune di Termoli al progetto di collegamento stradale diretto tra via Dante, attualmente sfogatoio del traffico proveniente da via Abruzzi e destinato pressoché in piazza Bega, e la stazione ferroviaria, sta mietendo risultati nell'appalto dalla ditta Camardo.

Uno dopo l'altro vengono abbattuti senza sosta quegli immobili fatiscenti chi più, chi meno, che costituivano l'ostacolo fisico alla realizzazione di un nuovo doppio senso di marcia che andrà a preludere a una maggiore pedonalizzazione del centro.

Operai e mezzi da lavoro impegnati nel perimetro del demanio ferroviario, con lo scalo termolese che quest'estate si presenta come un enorme cantiere. Tuttavia, secondo indiscrezioni, la consegna dell'opera avverrà dopo ferie d'agosto, all'inizio dell'autunno.