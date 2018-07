TERMOLI. Nel penultimo anno dell'amministrazione Di Brino, si faranno carte false per farsi assegnare dalla Protezione Civile Nazionale, i due moduli abitativi per le prime emergenze. L' intenzione era dare i due moduli al Termoli Calcio, unico impegno non danneggiarli o modificarli.

Il Termoli Calcio, però, al suo arrivo, visto che non poteva modificarli per l'uso che riteneva opportuno, decise di non accettarli, lasciandoli marcire sul piazzale antistante allo stadio di Termoli.

Oggi sono ancora lì, motivo d'interesse per molti che cercano riparo. Si potevano usare in tanti modi, eppure si è preferito lasciarli in quelle condizioni di abbandono da circa 5/6 anni.

Sicuramente ci saranno dei costi per la restituzione che la successiva amministrazione non vorrà assumere.