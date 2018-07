Fiat Punto addio, lo storico modello esce fuori produzione

TERMOLI. Notizie poco piacevoli giungono dagli ambienti della Fca, a causa della fine della produzione della Punto, prevista tra luglio e agosto.

Dal rientro delle ferie, dopo 25 anni di vendite spettacolari, la macchina che forse più di altre (assieme alla Panda, alla 500 e alla Uno) ha rappresentato la Fiat, sparirà dalla geografia produttiva.

Non è una novità dell’ultim’ora, certo. Ma da agosto a Rivolta del Re, ci saranno volumi in diminuzione e questo acuisce la necessità di capire in dettaglio il piano industriale svelato solo epidermicamente il primo giugno da Marchionne. Intanto, a Melfi, fabbrica che viveva sulla Punto, sono 1640 gli esuberi.

A darne notizia le organizzazioni sindacali di Fim-Cisl, Uilm, Fismic, Uglm e Aqcf. Nell'incontro di ieri tra i sindacati e la direzione aziendale, durante il quale è stato sottoscritto un accordo relativo all'uso della cassa integrazione straordinaria e al contratto di solidarietà, che partirà il 23 luglio prossimo e terminerà il 31 gennaio 2019. Il contratto di solidarietà interesserà 5857 lavoratori a rotazione, su una platea complessiva di 7400 con una possibile riduzione media dell'orario di lavoro del 28%.

Ad essere esclusi dal contratto di solidarietà, sono tutte quelle figure professionali considerate dalla direzione aziendale "infungibili" a fronte del possibile piano di ristrutturazione e del prosieguo produttivo legato ai modelli Jeep e 500x che registrano una forte crescita del 26% della Jeep Renegade e del 7% della 500x.



Ma c’è di più. Forse proprio per i volumi produttivi in calo, ieri è stato riunito senza preavviso il Comitato esecutivo della Fca di Termoli. Dopo ampia discussione è stato deciso di integrare il piano ferie discusso un mese fa. Quindi il nuovo piano è il seguente: Motore 8v dal 3 agosto al 21 agosto; Motore 16v dal 3 agosto al 21 agosto; Cambio M40 dal 5 agosto al 19 agosto; Cambio C520 dal 21 luglio al 21 agosto; V6 dal 3 agosto al 19 agosto; T4 dal 3 agosto al 20 agosto. Le Ute che girano su 18 e 20 turni termineranno alle ore 6 del 3 agosto, e riprenderanno alle ore 6 del 22 agosto.

Su queste novità è intervenuto il segretario regionale della Fim-Cisl, Riccardo Mascolo. «In base alla comunicazione fatta dal segretario nazionale Uliano potremmo dire che traspare una sufficiente tranquillità.

Per quanto riguarda le comunicazioni fatte al comitato esecutivo della Fca di Termoli da una parte soddisfatti per l’aumento delle giornate di ferie in quasi tutti i reparti tranne il cambio C546 che è rimasto invariato.

Ci preoccupiamo per il destino del cambio C520 che da un po’ di mesi ha iniziato un calo di produzione notevole avendo una conferma della contrazione dei volumi con l’allineamento delle ferie. L’accordo sulla solidarietà fatto a Melfi per il fine produzione della Punto ci preoccupa ulteriormente perché il nostro motore dire carrozza parecchi modelli della Punto.

Non vogliamo essere catastrofisti ma attenzionare i sui nostri prodotti è un atto dovuto perché oltre a fare la storia dello stabilimento di Termoli sono in bilico circa 500 lavoratori Interinali».