TERMOLI. Il vento di maestrale spinge il debutto dei saldi estivi.

A differenza delle notizie che arrivano dal resto d'Italia sulla prima giornata di saldi, oggi a Termoli, nonostante la bella giornata di sole e la fiera mensile, i negozi del centro più gettonati hanno registrato un ottimo flusso tra persone locali e turisti a caccia di occasioni.

Una titolare di un negozio di abbigliamento ci ha detto: "Pensavamo che almeno questa mattina ci sarebbe stata poca gente vista la giornata con vento, ma in realtà abbiamo avuto un discreto movimento". Per il corso, davanti ad alcuni negozi e all'interno di essi, intorno a mezzogiorno si è notato un gran fermento, poi quanto questo si sia trasformato in acquisti e affari, non abbiamo ancora dati precisi.