Non solo saldi, anche le bancarelle della fiera di luglio "respirano"

TERMOLI. La prima fiera mensile d'estate ha visto un gran movimento di persone, favorito anche dal fatto che oggi con il forte vento che spirava su Termoli, molta gente ha preferito un po' di shopping al mare.

Abbiamo chiesto ad alcuni ambulanti come stava andando la mattinata: "Il tempo ci ha favorito tanto l'affluenza, c'è stato un buon movimento fin dalle prime ore quindi questo mese penso che si possa dire che è stato positivo". Le buone notizie pare arrivino anche dalla mancanza di furti di portafogli: abbiamo incontrato nel nostro giro una coppia di carabinieri in servizio lungo il percorso, una pattuglia di Polizia Municipale anch'essa in servizio annonario e di controllo.

Del resto da un paio di mesi, da quando ci fu davvero un escalation di furti finiti con l'arresto degli autori, la criminalità si è ridotta drasticamente anche grazie al potenziamento di controllo delle forze dell'ordine, ma mai abbassare la guardia!