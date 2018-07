Fermo pesca 2018: verso una sosta unica per tutto l'Adriatico

TERMOLI. Fermo pesca 2018, i rappresentanti di categoria del mondo della pesca, che specie nell’Adriatico, si trovano ora dinanzi a una prospettiva totalmente diversa, soprattutto per il compartimento che lo scorso anno è andato da San Benedetto del Tronto a Termoli. Nel 2017, infatti, il fermo pesca andò dal 28 agosto al 7 ottobre e rappresentò una boccata d’ossigeno per una costa che in quel periodo vive di turismo. Ma nell’aggiornamento avuto nella riunione di sabato 7 luglio tenutasi al Mipaaf sul fermo biologico, al momento lo schema di decreto da mettere in firma al ministro prevede le seguenti date e zone:

1) da Trieste a Bari dal 30 luglio al 9 settembre (unico periodo);

2) da Brindisi a Roma dal 10 settembre al 9 ottobre;

3) da Civitavecchia ad Imperia dal primo ottobre al 30 ottobre.

«Abbiamo manifestato perplessità per la scelta di un unico periodo in Adriatico e rappresentata la richiesta della Toscana di anticipare il fermo a metà settembre. Per il resto rimane l’impianto del 2017», ci ha dichiarato il presidente della Federcoopesca Molise, Domenico Guidotti. Vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni, stante anche le dichiarazioni del ministro Centinaio nell’audizione avuta la scorsa settimana nelle commissioni congiunte di Camera e Senato.