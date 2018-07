Il giudice Luigi Catelli nuovo presidente della Corte di Appello di Ancona

TERMOLI. Nomina di prestigio quella decretata dal plenum del Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta dell’11 luglio scorso, per il magistrato molisano Luigi Catelli, a cui ha dato il via libera della nomina come nuovo Presidente della Corte di Appello di Ancona. Catelli è nato a Campobasso 62 anni fa e vissuto a Guglionesi, da oltre 30 anni residente a Termoli.

E’ stato già sostituto procuratore alla Procura del Tribunale di Larino Magistrato di grande esperienza e competenza, Catelli è attualmente Presidente di sezione della Corte di Appello dell’Aquila, carica che riveste dal 2012; in tale ruolo si è occupato negli ultimi anni dei processi di maggiore delicatezza ed importanza celebrati in appello nel capoluogo abruzzese (per l’omicidio di Melania Rea, per la Sanitopoli abruzzese contro la Giunta Del Turco, per crollo della Casa dello Studente, per la discarica di Bussi).