Apertura Zuccherificio: «Politica e sindacati ormai ci hanno abbandonato»

TERMOLI. Altro che bando per i Lpu, gli ex lavoratori dello Zuccherificio del Molise si sentono abbandonati da tutti, anche dai sindacati.

«E come beffa sulla beffa, la politica ci prende anche in giro».

Questo il messaggio che proviene dal Comitato.

«Sabato scorso siamo stati in sordina in Giunta regionale, per avere un incontro con il Governatore, noi speravamo in buone nuove, ma invece il Governatore con l'ausilio della sua assistente Mogavero, ci ha illustrato un bando di povertà. Praticamente 580 euro se non hai redditi sennò si decurta perché ci paghi le tasse.

La platea è dalle 350 alle 400 unità in tutto il territorio molisano.

Poi la cosa più assurda è, visto che i soldi sono statali, bisogna presentare anche l’Isee. Noi gli abbiamo fatto notare che aveva completamente stravolto il bando ipotizzato e concordato con noi, con la vecchia amministrazione e che quel bando, anche se in qualche modo noi potremmo avere una precedenza per parteciparvi, non possiamo partecipare, appunto per l’Isee.

Noi del Comitato ex lavoratori zuccherificio ad oggi non abbiamo avuto alcun aggiornamento in merito, rispetto alle migliorie sul bando».