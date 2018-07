Santa Croce, «La Lucera-Caprareccia si rifà il look e protegge l’economia locale»

SANTA CROCE DI MAGLIANO. La Lucera-Caprareccia si rifà il look e protegge l’economia locale. Punto dopo punto l’Amministrazione Comunale di Santa Croce di Magliano, guidata dal sindaco Donato D’Ambrosio, sta mettendo in opera i punti del programma di mandato, realizzando azioni e progetti volti alla crescita della comunità santacrocese, della sua economia e del suo territorio. È di questi giorni la sistemazione della strada interpoderale Lucera-Caprareccia, resa possibile grazie ad un finanziamento regionale relativo ad un bando dello scorso anno (2017). Una via di importanza cruciale per l’economia del paese dal momento che serve un importante aziende locale come il caseificio Paladino che insieme a Morsi&Sorsi di Rosati realizzano, tra i vari prodotti, anche la famosa “treccia” di Santa Croce di Magliano, vero vanto dell’enogastronomia locale e dell’intero Molise.

«L’auspicio è che oltre a salvaguardare le aziende del territorio”, dice il sindaco D’Ambrosio, “anche altri proprietari di terreni della zona lungo l’interpoderale Lucera-Caprareccia siano incoraggiati ad investire, vista la migliore percorribilità della via, e rendere così più rigogliosa e ricca l’economia locale nella quale l’agricoltura può conoscere nuovi risvolti e rappresentare uno sbocco occupazionale importante». Sistemazione, protezione, messa in sicurezza e regimentazione delle acque superficiali di questa strada interpoderale sono stati sempre una priorità per l’amministrazione locale e ora hanno visto una concreta realizzazione, nella certezza che rendere maggiormente funzionali le infrastrutture sia il primo passo per far crescere un territorio.