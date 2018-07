Ennesimo viaggio a vuoto alla Regione: «ci prendono solo in giro»

TERMOLI. Solo pochi giorni fa gli ex lavoratori dello Zuccherificio del Molise dichiaravano di sentirsi abbandonati da tutti, anche dai sindacati. «E come beffa sulla beffa, la politica ci prende anche in giro». Questo il messaggio che proveniva dal Comitato. Tuttavia, ieri ennesimo viaggio della speranza con una delegazione di maestranze licenziate da un anno e mezzo e che per quasi metà è fuori dagli ammortizzatori sociali e dalla mobilità. Viaggio della speranza in direzione capoluogo, Palazzo D’Aimmo, dov’era in riunione il Consiglio regionale. Obiettivo, quello di dialogare coi rappresentanti di Governo per discutere ancora una volta del bando per i lavori di pubblica utilità. Ma anche dal confronto di ieri, peraltro minimale, poche certezze, anzi solo dubbi e scoraggiamento.

«Nulla di fatto, come al solito – ci viene riportato dalla delegazione che rappresenta il comitato degli ex lavoratori - il Governatore lo abbiamo incontrato un attimo, mentre entrava in consiglio, ci ha riferito che per noi aveva in mente qualcosa, ma che gli dovevamo dare tempo. Anche fino a quasi Natale.

Abbiamo avuto un incontro anche con il consigliere Fontana del M5S e gli abbiamo spiegato la situazione, poi, ci ha convocati l'assessore al Lavoro Mazzuto, assieme alla capogruppo Romagnuolo.

Mazzuto, ancora una volta, ci ha detto di quel bando di povertà, che sta per uscire. Noi gli abbiamo risposto in modo netto che non si riesce a sostenere una famiglia con 580 euro lordi quindi poco più di 400 euro netti. Anche se è un palliativo, questo bando a noi non serve a niente. Oltre alle prese in giro, noi non possiamo neanche parteciparvi, perché è legato all'Isee. Quindi anche in questa circostanza un nulla di fatto. Tranne la convinzione che questa classe dirigente non è migliore della precedente. La gente è sconfortata, ci hanno scaricati dopo averci levato il lavoro e con esso, la dignità. E peggio, il governo regionale, con le sue più alte cariche, gira e rigira, i nomi e le cariche, sono sempre gli stessi, si prendono anche gioco di noi».