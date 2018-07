Verifica di 3 giorni alla Fca di Termoli per l'expansion audit Wcm: verso il riconoscimento Silver

TERMOLI. Allo stabilimento di Rivolta del Re, nella giornata di ieri si è conclusa la tre giorni di expansion audit WCM presso il Plant Fca di Termoli da parte di colleghi Auditor del gruppo Cnh, dopo aver esaminato il risultato del duro lavoro messo in campo da tantissime persone in merito ai pilastri della Safety, Autonomous Maintenance, Professional Maintenance, Quality, Workplace Organization e Logistic, è stato emesso un responso positivo che permette al nostro stabilimento di Termoli di poter concorrere al Silver entro l’anno 2018.

Da segnalare che il raggiungimento di questo obiettivo arriva in un momento cruciale, dove il mercato vive una situazione di incertezza determinata dalle notizie su limitazioni alla circolazione delle auto diesel che frena la produzione del settore. «L’Aqcfr si augura che centrando la prossima sfida del Silver, oltre all’impatto sul profilo contrattuale che garantirà una fascia superiore del premio efficienza, mantenga Termoli Plant come un polo di riferimento del manufacturing per il Gruppo Fca e attirare ulteriori investimenti, garantendo un futuro al territorio come ha sempre meritato. Di nuovo complimenti a tutti per l'impegno e l'entusiasmo manifestato...»