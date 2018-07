Mike Manley prende il posto di Sergio Marchionne al vertice di Fca

TERMOLI. Apprendiamo dal notiziario Ansa.it che il sostituto di Sergio Marchionne sarà Mike Manley responsabile del brand Jeep. E lui il nuovo amministratore delegato di Fca. «Lo ha deciso il consiglio di amministrazione che, come già annunciato, ha quindi optato per una soluzione interna. L'avvicendamento si è reso necessario visto il prolungarsi della degenza di Marchionne per l'intervento chirurgico - riferisce l'Ansa, che fa anche il quadro delle altre nomine - secondo quanto scrive Automotive News Europe, è Louis Carey Camilleri, membro del board Ferrari, il successore di Sergio Marchionne nella carica di amministratore delegato della casa di Maranello. Il presidente sarà John Elkann. Il cambio al vertice - secondo le indiscrezioni - sarà deciso oggi nel cda della Rossa. Louis Carey Camilleri si è formato in Philip Morris International».