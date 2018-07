Il giudice Antonio Clemente sarà il nuovo Procuratore della Repubblica a Larino

LARINO. La provincia sannita per eccellenza, quella di Benevento, rimpingua i ranghi di forze dell’ordine e magistrati in basso Molise. Due anni fa, dalla compagnia di San Bartolomeo in Galdo, venne il nuovo comandante della compagnia di Termoli dei Carabinieri, il maggiore Fabio Ficuciello. Stavolta, dopo l’addio ormai da novembre, del procuratore Capo Ludovico Vaccaro, rientrato a Foggia e sostituito pro tempore da Antonio La Rana, proprio dal tribunale di Benevento arriva il nuovo Procuratore frentano, la cui proposta è arrivata dalla quinta commissione del Consiglio superiore della magistratura, che gli ha assegnato quattro voti contro i due andati alla collega Isabella Ginefra, sostituto procuratore a Bari. A riferirlo la stampa sannita, che precisa come sia in attesa del via libera del Plenum del Csm. Antonio Clemente è originario di Montesarchio, ha 50 anni ed è in servizio dal 2013 come sostituto procuratore a Roma, dopo aver operato per circa 8 anni a Benevento. Nel capoluogo sannita era arrivato nel 2005 dopo il trasferimento dalla Procura di Napoli, dove aveva lavorato ininterrottamente per tredici anni.