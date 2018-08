Comuni, senza soldi non si canta messa (ma allora il sacrestano non basta!)

LARINO. Tutto è cominciato con un post. Su “Face book” riportavamo che il Comune di Termoli ha assunto, in via precaria (come d’abitudine), 11 Vigili urbani per l’estate. Nel contempo sottolineavamo che, a Larino, dove i 10 ‘berretti bianchi’ son diventati 4, non facevano altrettanto (sempre come d’abitudine). Il primo cittadino, sottolineando le ristrettezze di bilancio, replicava di avere quantomeno provveduto a ’rimpolpare’ le file del Servizio in altro modo (poco canonico, replicavamo noi), attingendo a volontari privi di ogni veste giuridica. Per di più precisavamo che a Larino i soldi non mancano mai solo per l’assunzione di tecnici comunali. Perciò, lungi dal volere instaurare polemiche, desideriamo solo delineare i motivi per cui Palazzo ducale non ha danaro.



Oltre alle sue più usuali incombenze, un Comune svolge funzioni di Polizia tributaria con riferimento alle attività ispettive sull’osservanza delle disposizioni relative ai tributi locali. Perciò, prima che un Sindaco faccia riferimento a pressanti restrizioni economiche, occorrerebbe distinguere tra le aree generali di intervento, proprie del Comune: 1) la rilevazione dell’evazione fiscale; 2) l’elusione delle entrate comunali. Tra queste ultime quelle più significative sono: il canone di occupazione di suolo pubblico (cosap); quello relativo ad iniziative pubblicitarie (cip); l’imposta di pubblicità; la tariffa-rifiuti (tari); la ex-imu; la partecipazione degli enti al contrasto all’evasione ed all’elusione dei tributi erariali. Imposte e tributi non opzionali, ma esigibili perché la legge così prevede. Il Cosap: è la somma dovuta per le occupazioni di strade, aree e relativi spazi, sovrastanti e sottostanti, che appartengono al Demanio o al patrimonio indisponibile del Comune. Sono le aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, costituita nei modi e nei termini di legge; sono tratti di strada interni al Centro abitato. Si tratta di occupazioni autorizzate, mediante rilascio formale da parte dell’Ufficio comunale di apposito atto di concessione che stabilisca diritti ed obblighi del richiedente, determinandone il canone. Dette occupazioni sono connesse ad insegne, tende, faretti e vetrine mentre la superficie dei passi carrabili è determinata moltiplicando la lunghezza del passo, misurata sul fronte dell’edificio o del terreno del fondo a cui si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale, indipendentemente dalla reale profondità della modifica apportata all’area pubblica. Tale tassa è inapplicata a Larino, ad onta degli importi che potrebbe comportare.

Naturalmente saremmo in presenza di un’occupazione abusiva anche quando questa fosse stata realizzata senza il formale rilascio del provvedimento oppure non fosse stata rimossa alla scadenza o permanesse dopo decadenza, sospensione, revoca, disdetta o annullamento del provvedimento di concessione. Circa l’applicabilità, o meno, della indennità e della sanzione agli abusi inferiori alla soglia di esenzione (1/2 mq o lineare), è bene rilevare che - per beneficiare delle stesse - le occupazioni debbono essere comunque autorizzate. Con la Cip è stata attribuita ai Comuni la facoltà di assoggettare le iniziative pubblicitarie al pagamento di un canone a tariffa, escludendo l’imposta di pubblicità. Difatti essa è dovuta per le esposizioni, effettuate con mezzi propri, su beni appartenenti al Demanio o al patrimonio comunale su beni di proprietà privata o pubblica (non comunale) visibili da vie, piazze od altri luoghi pubblici.

Le insegne d’esercizio fino a mq 5 sono esonerate dal pagamento. Ma, come già detto, il mancato superamento di tale soglia non esonera gli impianti dal munirsi di titolo autorizzativo per non incorrere in sanzioni. La Tari è dovuta da chi, a qualsivoglia titolo, occupa o conduce locali o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualunque uso adibiti. La tariffa è dovuta anche per le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di centri commerciali integrati ed è commisurata alla superficie. Ecco spiegato l’arcano. Palazzo ducale si preoccupa, attraverso i suoi Servizi, di attendere a questa ‘pesca’? Quanti pubblici esercizi versano la cosa (e così via)? Sicuramente pochi. Ed ecco spiegate le ristrettezze della gestione di un accattivante gestione condominiale.

Claudio de Luca