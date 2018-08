Depuratore, si punta alla partnership tecnico-scientifica con l'ateneo di Cassino

TERMOLI. Il Comune di Termoli ufficializza con una delibera di giunta e una determina successiva la volontà di collaborare con l’ateneo di Cassino per cercare soluzioni a un problema annoso, quello del vecchio depuratore del porto.

Una collaborazione che nasce nell’ambito della procedura di riconsegna dell’impianto di depurazione di acque reflue civili localizzato presso il Porto di Termoli da parte del gestore uscente. Nell’ultima nota, datata 29.05.2018, acquisita al protocollo generale dell’ente con il n. 27668, la Crea Gestioni s.p.a. ha confermato la volontà di non proseguire la gestione unica del servizio idrico integrato della città di Termoli, dopo il termine di scadenza della proroga.

Per queste ragioni, il Comune di Termoli è tenuto ad avviare le procedure per la riconsegna delle dotazioni impiantistiche ad oggi gestite da Crea Gestioni s.p.a. ed a verificarne preventivamente sia lo stato di conservazione che i requisiti del suo corretto funzionamento per garantire le necessarie condizioni di continuità di efficienza e in particolare di capacità depurativa a norma di legge; lo stesso impianto di depurazione di acque reflue localizzato presso il Porto di Termoli è stato sottoposto nei mesi passati ad indagini giudiziarie da parte dell’Autorità competente e pertanto, l’attività preliminare e propedeutica alla riconsegna di detto impianto necessita di un’attenta e proficua collaborazione tecnico-scientifica finalizzata principalmente a valutare: lo stato di funzionalità dell’impianto in argomento; le efficienze depurative dello stesso impianto; le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria condotte e gestite dalla società Crea. Preso atto che per lo svolgimento di dette attività lo scrivente non dispone delle necessarie conoscenze in materia tecnologica e depurativa ed anche nell’organigramma dell’ente non ci sono figure professionali in grado di assolvere a dette valutazioni; lo scrivente necessita di una collaborazione tecnico-scientifica finalizzata principalmente a valutare le attività sopraelencate anche al fine di consentire, all’attuale amministrazione, di conseguire il raggiungimento degli obiettivi del mandato.

E’ stato chiesto preventivamente, all’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale – Dipartimento di ingegneria civile e meccanica, la disponibilità ad offrire allo stesso una collaborazione tecnico-scientifica finalizzata a valutare lo stato di funzionalità dell’impianto di depurazione del porto, le sue efficienze depurative e la tipologia di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria svolte nel tempo dall’attuale soggetto conduttore. L’Università ha comunicato la disponibilità allo svolgimento delle attività allegando, alla stessa nota, una bozza di convenzione di collaborazione scientifica da sottoscrivere in caso di accettazione, nella stessa bozza, è stata indicata anche l’onere a carico dell’ente che ammonta a complessivi 20mila euro oltre imposte di legge, affidamento che rientra in quelle dirette poiché al di sotto del valore del limite di 40mila euro.