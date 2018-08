Il dragaggio del porto di Termoli entra nel vivo

TERMOLI. Dragaggio del porto, si entra nel vivo. Con l’ordinanza 46 del 2018 emessa ieri, il comandante della Guardia costiera di Termoli, Francesco Massaro, ha disciplinato l’attività nautica nell’area interessata dai lavori di prima pianta.

Due i momenti preliminari già effettuati, con l’attestato di bonifica bellica sistematica subacquea sottoscritto dalla Soc. Miar Sub S.r.l. in data 20.06.2018 con il quale si attesta che l’area oggetto di dragaggio è stata bonificata da ordigni esplosivi residuati bellici e la nota del 30.07.2018 del Ministero della Difesa relativo alla “Bonifica sistematica da ordigni esplosivi residuati bellici. Precisazioni su indagini preliminari propedeutiche alla valutazione del rischio – Verbale di constatazione” con la quale si attesta che le attività di bonifica dell’area sono state eseguite conformemente al progetto di bonifica bellica sistematica subacquea approvato e in aderenza alle disposizioni esecutive transitorie vigenti in materia.

Nel giorno di San Basso, lo scorso 3 agosto, è stata richiesta ordinanza di Sicurezza della Navigazione, dal IV Dipartimento Governo del Territorio, Mobilità e Risorse Naturali della Regione Molise prot. n. 103271/2018 del 03.08.2018 per l’esecuzione dei rilievi di prima pianta a partire da oggi, ai fini dell’esecuzione dei successivi lavori di dragaggio del porto di Termoli. Di ieri, invece, la nota della società “La Dragaggi S.r.l.” inerente le unità da utilizzare durante i lavori tenuto conto della particolarità tecnica delle operazioni da svolgere.

La Capitaneria di Porto, ritenuto necessario prescrivere norme che tutelino la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare nell’area oggetto dei lavori, ha reso noto che da oggi al prossimo 19 agosto, saranno effettuati rilievi di prima pianta a mezzo del natante modello “Crestliner”, unità ausiliaria del Motopontone “Inmare I” – TM 193, ovvero, in alternativa, a mezzo dell’imbarcazione “Lorenza M.” – TM 257 nell’area di mare individuata dalle coordinate geografiche ricadenti nella giurisdizione del Circondario Marittimo di Termoli.

Queste le prescrizioni previste dall’ordinanza:

Le operazioni di cui al rende noto, dovranno essere effettuate nel rispetto della vigente normativa applicabile in materia, prevista per il caso di specie, con particolare riferimento alle disposizioni in premessa citate.

I comandanti/conducenti di unità navali in genere, in transito in prossimità degli specchi acquei interessati dalle operazioni dovranno, secondo perizia marinaresca, navigare alla minima velocità consentita per il governo in sicurezza dell’unità ed evitare di creare movimenti ondosi che possano disturbare lo svolgimento dei suddetti lavori, mantenendosi ad una distanza di sicurezza avente un raggio non inferiore a 50 metri dall’unità impegnata nei lavori di cui al Rende noto.

Durante i lavori di rilievi di prima pianta è altresì vietata, nei limiti di cui al capoverso precedente, qualsiasi altra attività inerente i pubblici usi del mare.

Sono esclusi da tali divieti le unità navali militari dello Stato, quelle interessate ai lavori ed al servizio di assistenza nonché i mezzi di soccorso.

Il Direttore dei lavori ed il Responsabile della sicurezza delle operazioni della “La Dragaggi Srl”, sotto la loro diretta responsabilità, dovranno osservare le sotto elencate precauzioni: aver cura di mostrare i segnalamenti previsti dal codice Internazionale dei Segnali e della Convenzione Internazionale per prevenire gli Abbordi in Mare previsti in relazione alla tipologia di operazioni da eseguire; i lavori dovranno essere condotti in maniera tale da non intralciare i collegamenti di linea tra il porto di Termoli e le Isole Tremiti; prestare particolare attenzione ad eventuali unità e/o soggetti estranei alle operazioni che dovessero avvicinarsi alle zone di lavoro provvedendo, se del caso, ad emettere appositi segnali ottici/acustici per attirarne l’attenzione ed invitare ad allontanarsi.

Sospendere immediatamente le operazioni nel caso in cui eventuali unità e/o soggetti estranei alle operazioni stiano per entrare nelle zone di lavoro, cercando di richiamarne l’attenzione con tutti i mezzi a disposizione.

Mantenere ascolto radio continuo sul canale 16 Vhf/Fm durante l’esecuzione dei lavori, e comunicare a questa Capitaneria di Porto, ogni situazione di pericolo o evento straordinario che possa insorgere durante l’effettuazione dei lavori; valutare se le condizioni meteo marine consentano di effettuare in sicurezza le operazioni.

Rispettare tutto quanto disposto in materia di sicurezza della navigazione in base al servizio e alla tipologia di navigazione posta in essere dalle unità utilizzate per lo svolgimento dei lavori; munirsi di ogni ulteriore eventuale autorizzazione/nulla osta, qualora necessaria, da parte di Enti/Amministrazioni competenti; attenersi scrupolosamente alle disposizioni emanate dalle Autorità competenti.

La Capitaneria di Porto di Termoli si riserva la facoltà di sospendere i lavori per motivi di sicurezza, ovvero altri motivi ritenuti validi a proprio insindacabile giudizio.

Al termine dei lavori, la società esecutrice dovrà darne immediata comunicazione scritta a questa Capitaneria di Porto. L’Autorità marittima è da ritenersi manlevata da qualsiasi danno arrecato a persone e/o cose derivanti dall’emanazione del presente atto.

I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti ai sensi della vigente normativa applicabile e saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che dovessero derivare a persone e/o cose in conseguenza del mancato rispetto delle norme del presente atto. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.