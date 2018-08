Porto di Termoli: terminate le fasi preliminari, la Capitaneria autorizza l'escavo dei fondali

TERMOLI. Dopo la conclusione di tre step preliminari, finalmente si parte col dragaggio vero e proprio al porto di Termoli. La società “La Dragaggi S.r.l.” effettuerà lavori di escavo dei fondali dell’imboccatura del porto e dell’avamporto di Termoli, a mezzo delle unità nautiche M/n “Gino Cucco” – VE8275, Draga “Giuseppe Cucco” – CI3294 e Motopontone “Dragonda” – CI2955. La stessa Società, con i medesimi mezzi nautici, provvederà all’immersione in mare del materiale dragato nell’area di mare.

Durante gli orari di esecuzione dei lavori gli specchi acquei di volta in volta interessati dalle operazioni, appositamente delimitati e segnalati dalla ditta incaricata, sono interdetti alla navigazione e a tutti gli usi pubblici del mare, da parte di persone e mezzi non addetti ai lavori. Durante l’esecuzione di tutte le operazioni il Direttore di cantiere deve: a) ottenere, prima dell’inizio delle operazioni, tutte le necessarie autorizzazioni da parte di Enti/Organismi pubblici cui la legge demanda specifiche competenze in materia ambientale e nelle materie direttamente o di riflesso collegate ai lavori da eseguire, in mancanza delle quali è vietato ogni spostamento/stoccaggio/accumulo di materiale, realizzazione di opere, posizionamento di manufatti, scarichi nelle aree demaniali negli specchi acquei; b) effettuare tutte le operazioni nel rispetto della normativa ambientale applicabile in materia; c) sospendere immediatamente i lavori ed informare immediatamente la Capitaneria di Porto di Termoli, nel caso in cui si configurano situazioni di pericolo per la sicurezza della navigazione e/o della vita umana in mare e potenziali pericoli di inquinamento; d) valutare se le condizioni meteo-marine consentano l’effettuazione dei lavori in sicurezza; e) comunicare quotidianamente la quantità di materiale prelevato dal fondale.

I comandanti dei mezzi nautici impegnati nei lavori dovranno: a) effettuare le operazioni esclusivamente in condizioni meteo-marine e visibilità assicurate e favorevoli; b) prestare particolare attenzione ad eventuali unità che dovessero avvicinarsi alle zone di lavoro provvedendo, se del caso, ad emettere segnali ottici – acustici per attirare l’attenzione ed invitarle ad allontanarsi; c) mantenere i segnali/fanali previsti dalle vigenti norme per prevenire gli abbordi in mare d) sospendere immediatamente le operazioni nel caso in cui eventuali unità stiano per entrare nelle zone di lavoro, cercando di richiamare l’attenzione con tutti i mezzi a disposizione; e) sospendere le operazioni anche su disposizione verbale del personale dipendente di questa Capitaneria di Porto; f) mantenere ascolto radio continuo sul canale 16 VHF/FM; g) impegnare nelle operazioni di escavo unicamente unità idonee, regolarmente armate ed equipaggiate, ai sensi della vigente normativa applicabile in materia al tipo di operazioni da eseguire e con la certificazione di sicurezza in corso di validità; h) impegnare personale qualificato per la tipologia di lavori da eseguire e regolarmente assicurato ai sensi della vigente normativa applicabile in materia; i) evitare qualsiasi tipo di sversamento in mare di sostanze pericolose e/o inquinanti; j) comunicare quotidianamente l’inizio e la fine lavori; k) comunicare alla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Termoli, prima della partenza verso la zona designata per l’immissione in mare, la quantità di materiale prelevato del fondale ed attendere il Nulla Osta prima della partenza per il sito specifico per il versamento a mare; l) annotare gli orari di inizio e termine delle operazioni di immissione del materiale escavato nelle zone di mare autorizzate; m) mantenere l’AIS sempre acceso durante tutta la durata dei lavori giornalieri.

E’ fatto obbligo a tutte le unità in navigazione nella zona interessata dalle operazioni ed in transito, in ingresso e uscita dal porto, di: a) evitare, in ogni modo, di intralciare le operazioni di escavo in corso; b) navigare con la massima cautela, procedendo alla minima velocità consentita e ponendo la massima attenzione ad eventuali segnalazioni ottico – acustiche emesse dalle unità impegnate nei lavori; c) lasciare libere le aree segnalate; d) interrompere immediatamente la navigazione nel caso di fortuito/accidentale avvicinamento all’ unità impegnata nelle operazioni, contattando l’ unità in attività operativa; e) laddove equipaggiate con apparato radio VHF/FM, dovranno essere intrapresi sul canale 16, preventivi contatti con i mezzi navali impegnati nei lavori, al fine di concordare le successive manovre; L’ Amministrazione Marittima è indenne da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose che dovessero verificarsi in conseguenza della inosservanza dell’ordinanza. I contravventori alla presente Ordinanza, oltre ad essere responsabili per danni che potrebbero derivare a persone e/o cose, saranno perseguiti ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale, salvo che il fatto non costituisca più grave o diverso reato. Negli altri casi, autonomamente od in eventuale concorso con altre fattispecie, ai sensi dell’art.1164 ovvero 1174 o 1231 del Codice della Navigazione e dell’art. 53 del D.Lgs. n.171/2005.