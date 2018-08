I precari saranno stabilizzati, verso la revoca dei concorsi per i 7 posti al Comune di Termoli

TERMOLI. Giro di vite da parte dell’amministrazione comunale di Termoli sulla rimodulazione del personale in servizio nel municipio di via Sannitica.

Il segretario generale Vito Tenore ha avviato la procedura di revoca dei concorsi indetti per la stabilizzazione del personale precario in servizio presso l'ente.

Con la deliberazione di giunta comunale n.33 del 02/03/2018, l’amministrazione ha approvato il piano dei fabbisogni di personale valido per il triennio 2018/2020, all’interno del quale, relativamente all’annualità 2018, è stata confermata la previsione di personale da stabilizzare, già inserita nell’annualità 2017 e riferita ai processi di stabilizzazione del personale precario rientrante nelle tipologie di cui all’art.20, comma 2, del d.lgs. 75/2017.

Al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:

a)risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n.124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati;

b)sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;

c)abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

Nello stesso triennio 2018-2020, le amministrazioni, possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:

a)risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;

b)abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso.

In questo senso, il Comune di Termoli ha rispettato per l'intero quinquennio 2012-2016 i vincoli di finanza pubblica; ai fini delle assunzioni di cui al comma 1 dell’art.20 del d.lgs. 75/2017 ha priorità il personale in servizio alla data di entrata in vigore dello stesso decreto. Inoltre, l’ente può prorogare i rapporti di lavoro flessibile con i soggetti che partecipano alle procedure di cui ai commi 1 e 2, fino alla loro conclusione, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Con la deliberazione di giunta comunale n. 191 del 2.8.2018 con la quale l’amministrazione ha ritenuto di dover conformare, ad invarianza di spesa ed entro i limiti delle capacità assunzionali già definite con la deliberazione Giunta comunale n.33 del 02/03/2018, la programmazione dei fabbisogni di personale per il triennio 2018-2020 alle surriferite disposizioni normative, relativamente alle procedure concorsuali già avviate e per le quali non sono state ancora espletate le attività istruttorie propedeutiche all’ammissione dei concorrenti e/o alle prove d’esame, pertanto da assoggettare a riforma nelle forme di legge.

Da qui, visti i seguenti atti gestionali assunti per la stabilizzazione del personale precario:

1. DD n.1609 del 17.10.2016, con la quale è stata indetta la procedura concorsuale, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di Istruttore amministrativo- Servizio Fiscalità Locale;

2. DD n.1610 del 17.10.2016, con la quale è stata indetta la procedura concorsuale, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di Istruttore amministrativo- Addetto SUAP;

3. DD n.1611 del 17.10.2016, con la quale è stata indetta la procedura concorsuale, per titolied esami, per la copertura di n. 1 posto di Istruttore amministrativo-Addetto Servizi Sociali;

4. DD n.1612 del 17.10.2016, con la quale è stata indetta la procedura concorsuale, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di Istruttore amministrativo – Addetto al Mercato Ittico;

si darà avvio al procedimento di revoca delle seguenti determine dirigenziali con le quali sono state indette le procedure concorsuali per la stabilizzazione del personale precario in servizio presso l’ente.

Le varie procedure concorsuali non sono state ancora espletate le attività istruttorie propedeutiche all’ammissione dei concorrenti e alle prove d’esame.