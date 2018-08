Servizio civile nazionale: al via i nuovi bandi del Comune di Termoli

TERMOLI. Servizio Civile, presentati questa mattina in conferenza stampa dalla vicesindaco e assessore ai Servizi sociali Maria Chimisso e dal dottor Marcello Vecchiarelli, dirigente del settore Politiche sociali.

Tre i bandi presentati quest’anno, tutti ritenuti validi dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ma dei quali finora solo due hanno ricevuto i finanziamenti. La professoressa Chimisso si dichiara fiduciosa su un successivo sblocco dei fondi anche per il terzo, quello dedicato alla biblioteca comunale.

Per il momento sono quindi previsti due progetti in ambito sociale che impiegheranno quattro risorse ciascuno. Il primo, denominato “Insieme per crescere”, è dedicato ai minori che vivono in condizioni familiari difficoltose. “Questo progetto prevede l’assistenza domiciliare da parte dei giovani volontari,” spiega Maria Chimisso, “ed è inserito in un disegno più ampio che mira a fornire supporto alla genitorialità ed evitare l’istituzionalizzazione dei minori”.

L’altro progetto, “Mano nella mano in un mondo a colori”, è invece rivolto all’assistenza ai disabili, da svolgersi attraverso laboratori creativi e attività assistenziale presso il centro San Damiano. Dei quattro posti disponibili per questo progetto, due sono riservati a giovani extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno e saranno finanziati direttamente dal Fondo asilo migrazione e integrazione.

Possono accedere ai bandi tutti i giovani diplomati o laureati, di età compresa fra i 18 e i 29 anni non compiuti, che non abbiano già prestato Servizio civile. I titoli di studio specifici non sono vincolanti e non devono essere necessariamente attinenti al progetto per cui si fa domanda, ma è importante ricordare che si può concorrere per un solo bando su tutto il territorio nazionale, pena l’esclusione.

I ragazzi e ragazze chiamati a prestare l’attività di servizio civile avranno un’importante opportunità di impegno civico e di crescita personale, e saranno rimborsati con 433,80€ mensili per un impegno di dodici mesi, ripartito in cinque giorni della settimana per trenta ore settimanali.

Il dottor Vecchiarelli spiega che il Servizio Civile Nazionale prevede anche un percorso formativo per i giovani volontari da parte di un operatore locale di progetto, che sarà articolato in due momenti: quaranta ore di formazione generale riguardante il Scn, la sua storia e le sue finalità, e altre ottanta ore riguardanti le specificità del settore su cui è imperniato il progetto.

Da domani, 24 agosto, saranno pubblicati i bandi dettagliati e il modulo di richiesta, reperibili sul sito del Comune o presso lo sportello Urp; ci sarà tempo fino al 28 settembre per presentare domanda.