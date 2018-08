Per il Ministro si assume, ma i sindaci sono alle prese con lo spoil system

CAMPOBASSO. Secondo la Uil Molise, con l’accordo del 30 novembre 2016 e con i contratti 2016-2018 è stata capovolta l’impostazione precedente della Pubblica amministrazione, prevedendo sanzioni per chi non svolge correttamente il proprio lavoro. Ne ha fatto pubblicamente cenno persino il Ministro Bongiorno, sottolineando che – nel settore – operano scansafatiche ma pure gente che lavora e che produce. Perciò i dipendenti pubblici (della scuola e della ricerca, degli enti locali e della Sanità) vanno valorizzati e motivati nonché ammessi a partecipare ai processi di cambiamento supportati da relazioni sindacali nuove, ridando loro dignità attraverso il ripristino della contrattazione. In cambio, è stata prevista una mega-infornata di assunzioni per svecchiare gli organici.

Il Governo darà addio alla stagione dei tagli, immettendo in ruolo circa 450mila unità grazie ad una massiccia operazione di ‘turnover’ che porterà ad anticipare - entro il 31 dicembre 2019 - tutte le assunzioni previste per il triennio 2019-2021. Il piano consentirà di assumere un numero di unità triplicato rispetto alle cessazioni dell'anno precedente cercando anche di favorire un passaggio di consegne generazionale tra i lavoratori cessati ed i nuovi che subentrano. È questo l'obiettivo che la ministra della Funzione pubblica, Giulia Bongiorno, si prefigge con il disegno di legge di riforma. Un ddl snello (probabilmente destinato a essere spacchettato in più provvedimenti settoriali) che, come più volte preannunciato dalla n. 1 di palazzo Vidoni, punta non sull'ennesima mega-riforma fine a se stessa quanto piuttosto sull'attuazione concreta delle norme già in vigore (purtroppo inapplicate o applicate in parte). Per le nuove immissioni in ruolo si studia un sistema di selezione che premi i meritevoli e chi, nel triennio precedente, abbia fatto registrare risultati positivi. La via maestra di accesso alla P.a. sarà - quindi - quella del concorso, ma potrebbe essere prevista una quota di assunzioni da destinare ai vincitori ed agli idonei delle selezioni precedenti.



Nella sostanza la parola d'ordine sarà «concretezza» ed il risultato pratico di questo obiettivo sarà duplice: 1) far lavorare chi non lavora (assenteisti e furbetti) attraverso un sistema di rilevazione delle presenze con i dati biometrici (impronte digitali, riconoscimento facciale e vocale); 2) far produrre chi oggi non produce quanto dovrebbe, grazie ad un sistema di valutazione efficace che coinvolga - in primis - i dirigenti. Ripartire dai manager pubblici per migliorare la qualità della Pubblica amministrazione è infatti la sfida che si pone il Ministro, portando avanti una sorta di reazione a catena virtuosa in grado di migliorare la qualità delle prestazioni. I manager non dovranno più darsi «obiettivi blandi» ma «obiettivi sfidanti». E ciò produrrebbe effetti benefici non solo in termini di premi di risultato (da non attribuire più a pioggia) quand’anche in termini di miglioramento generali. Un tema di cui i dirigenti pubblici dovranno farsi carico trasmettendo le giuste motivazioni ai loro sottoposti. In ogni caso, come detto, non ci saranno tagli in vista nel settore pubblico. La ministra lo ha assicurato e non potrebbe essere diversamente visto che tutti i settori interessati dalla riforma (digitale, semplificazione, ammodernamento e miglioramento dei servizi) richiederanno forti investimenti in termini di risorse umane.

Venendo al pratico, la pubblica opinione è ansiosa di constatare come reagiranno i vari Sindaci molisani che – nascosti, a tutt’oggi, dietro il paravento delle restrizioni economiche imposte dal Governo, ma scordandosi di mettere mano alla (per loro) impolitica tassazione dei moltissimi servizi a domanda individuale ed alla fiscalità generale, sbilanciata dai conti veri – perseverano nel non impegnarsi in faticose ricostruzioni di dotazioni organiche e di apprestamento di bandi di concorso, preferendo appellarsi alle comodità clientelari del cosiddetto ‘intuitu personae’, adoperato come il sistema americano dello ‘spoil system’ che - nel nostro ordinamento amministrativo – non è mai esistito.

Claudio de Luca