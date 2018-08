TERMOLI. Tecnologia, brevetti d’avanguardia e idee e capacità di mettere assieme forze fresche di natura imprenditoriale.

Territori come Basso Molise e non solo, estesi anche al Basso Abruzzo, in un ponte ideale che nasca sull’asse Termoli-San Salvo ma con iniziative di respiro nazionale e internazionale.

E’ questo l’imprinting dato dall’unione di intenti che ha portato una rappresentanza dell’Amies, l’associazione fondata ormai da quasi dieci anni da Maria Grazia D’Adante, naturale evoluzione della vecchia Acemap, e la società Primainnova srl, rappresentata da Marco Zemignani, manager dal curriculum vasto in esperienze e confini valicati, che è riuscita a realizzare una piattaforma gestionale unica nel suo genere nel panorama internazionale, esportata di recente in un mercato come quello dell’Albania, che rappresenta il massimo concentramento di call center e non solo dell’intera Europa.

Si guarda a Est per aggredire bonariamente un settore, come quello delle consulenze commerciali da remoto, espandibili in ogni segmento delle utilities e dei servizi all’utenza in genere, pressoché immarcabile, come metafora sportiva da usare nella sua globalità.

Due realtà che guardano a braccetto, all’unisono, Amies e Primainnova srl, all’espansione paneuropea e sovra-comunitaria attraverso proprio un seme gettato con floride prospettive in Albania, dove la locale Konfindustria ha aperto i propri ponti e fatto approdare a Tirana una delegazione che alla fine dello scorso mese di luglio ha visto siglare un protocollo d’intesa da intendersi come prima pietra posata verso un percorso di proficua collaborazione tra le parti.

Non è una utopia o una chimera, c’è davvero la chance concreta che ciò che si riesce a fare con estrema fatica, o a non mettere in piedi, in Molise e nel resto del Paese, possa fiorire attraverso una partnership che si basa sulle buone relazioni, le best practice e appunto una idea rivoluzionaria.

Konfindustria Albania è una realtà in netta espansione e da sempre il Paese delle Aquile guarda all’Italia come modello da imitare ed esportare, in bonis.

Non sono citate istituzioni nostrane, sia beninteso, perché tutto trae origine da parte privata e volendo fare una battuta, è questo il bollino di garanzia che non si tratti dell’ennesima gravidanza isterica.

Come spiega lo stesso Zemignani – kingmaker dell’operazione assieme alla D’Adante – «Prima Innova è una start-up innovativa con un brevetto unico e dispone di un data base consolidato da 30 anni, che la rendono nella business intelligence management e information leader in Italia. Con la visita in Albania dopo aver presentato la piattaforma le è stato chiesto di redigere una lettera di intenti per realizzare un ambizioso progetto e cioè quello di rendere la piattaforma integrata con i servizi di Call center, una piattaforma unica e leader in Europa, sfruttando gli oltre 800 Call center presenti a Tirana, molti dei quali sono al servizio di aziende leader anche in Italia. La piattaforma, con tutti i servizi, sarà in grado di aiutare qualsiasi azienda a svilupparsi commercialmente attraverso la potenza del database ma anche dei Call center e dalle attività anch'esse integrate nel recupero crediti».

Oltre a questo Primainnova ha allo studio una partnership con un ente pubblico per la realizzazione di un incubatore/acceleratore, che aprirebbe opportunità notevoli per il tessuto imprenditoriale abruzzese-molisano.

Segue il testo della lettera di intenti

Primainnova Srl, è una Society italiana startup innovativa depositaria di brevetto unico in Italia nel settore delle multiutility. Dispone inoltre, di specializzazioni nel settore della Business Intelligence Information e Management che la collocano in una posizione di leader in Italia Primainnova sta sviluppando una piattaforma innovativa capace di interagire e supportare in qualsiasi settore merceologico, attività commerciali, e gestionali di qualsiasi Azienda che necessiti di Servizi innovativi proattivi e ad alto potenziale.Konfindustria Shqiptare e un'associazione senza scopo di lucro albanese che riveste un importante ruolo nello sviluppo dell'economia in Albania. Konfindustria Shqiptare ha i seguenti obiettivi: riunire tutti gli imprenditori che operano nel settore della produzione di beni e servizi in un’organizzazione indipendente da altri attori economici e pubblici, favorendo lo sviluppo economico dell'Albania; orientare gli investitori stranieri ed i progetti di investimento in Albania per creare nuovi partner. Le parti con la sottoscrizione della presente lettera si impegnano a cooperare affinché la piattaforma venga integrata e sviluppata con la partecipazione e l'utilizzo di Aziende Albanesi con il preciso scopo di migliorare le performance in termini qualitativi e di efficienza con l'utilizzo di servizi altamente qualificati affinché la piattaforma in questo impegno e sforzo congiunto possa diventare di riferimento e leader in Europa.

Primainnova Srl si propone come partner di Konfindustria Shqiptare per la dotazione dei servizi presenti sulla propria piattaforma e di consulenza a cooperare con Call Center e Software House iscritte a Konfindustria Shqiptare, attraverso l'adozione di particolari agevolazioni nell'utilizzo della stessa. Si impegna a cercare e conferire loro appalti e servizi di alta quanta, al fine di creare elevati standard di servizio certificati; avviare rapport' di partnership con Aziende Locali al fine di integrare e rendere sempre più performante la piattaforma ed attrattiva per tutte le maggiori aziende operanti in Europa. Cia al fine di determinare una crescita delle Aziende locali in termini di volume economico, in efficienza e di alta quanta. Primainnova garantirà una presenza ed un supporto costante in Konfindustria Shqiptare con l'adozione di personale locale, proporzionato e necessario, a seguito dello sviluppo e dell'utilizzo della piattaforma.

Konfindustria Shqiptare si farà carico della promozione dei servizi offerti della piattaforma Primainnova presso i propri associati, dandone altresì, ampia pubblicità sui media, con campagne ripetute e costanti nel tempo, affinché l'ambizioso obbiettivo congiunto impegni con il massimo sforzo, la presente iniziativa e sia adeguatamente supportata dall'Ente istituzionale.