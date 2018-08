Perché dovremmo fare affidamento sugli indici?

TERMOLI. I servizi giornalistici televisivi dedicati alle tematiche di economia e finanza ci informano ogni giorno sull’andamento del FTSE MIB, del NASDAQ o del più noto Dow Jones. Queste parole a un neofita possono dire nulla, eppure la loro funzione nel sistema finanziario è fondamentale. Essi sono gli indici di Borsa, o indici azionari, in cui si fanno confluire i prezzi dei titoli azionari delle società quotate in Borsa.

Ogni giorno, gli investitori e gli esperti di Borsa fanno affidamento sugli indici azionari per decifrare l’andamento generale di un determinato settore o analizzare lo stato di salute dell’economia di un Paese. Per capire meglio come funzionano gli indici e la loro utilità, partiamo dallo spiegare cosa è un indice di Borsa.

Cosa è un indice di Borsa

Come detto, un indice di Borsa è un paniere di titoli azionari e il valore complessivo è lo specchio dell’andamento delle singole azioni di cui si compone.

Per spiegare con parole più semplici cosa sono gli indici ecco un esempio pratico: prendiamo le principali aziende quotate nella Borsa di Milano e mettiamole in un gruppo che chiamiamo “Le prime 40 Aziende”. Ora sommiamo il valore giornaliero dei titoli delle singole aziende e applichiamo il calcolo della media semplice. Otteniamo un risultato che fornisce indicazioni sull’andamento medio delle prime 40 aziende della Borsa di Milano.

In base a quali criteri si costruisce un indice di Borsa?

Seguendo il ragionamento sopra esemplificato, potremmo creare molteplici indici azionari a seconda delle necessità. Nei fatti gli indici si creano in base a:

capitalizzazione di mercato delle società;

comparti di appartenenza.

Nella Borsa di Londra sono indici di capitalizzazione il FTSE 100, che include le prime 100 società per capitalizzazione, e il FTSE 250, che include quelle dalla posizione 101 alla 350. Tra gli indici di comparto abbiamo l’EURO STOXX 600 Energia dedicato al settore delle compagnie energetiche.

Osservare l’economia attraverso gli indici

Come si può ben capire, gli indici hanno il vantaggio di fornire una fotografia generale su un determinato settore (immobiliare, telecomunicazioni, alimentare, ecc.) o sull'economia di un intero Paese. Gli indici di Borsa, da questo punto di vista, sono “preveggenti” perché le quotazioni si basano sugli utili attesi dalle società che li compongono. Gli analisti finanziari si basano proprio sui dati degli utili attesi per misurare lo stato di salute di un’area geografica e provare a interpretare come andranno le cose in futuro.

Investire sugli indici di Borsa è meno rischioso

Come si può intuire, investire in un indice di Borsa è meno rischioso che investire nelle azioni di una singola società quotata. Se si sceglie di posizionare il capitale personale su una singola azione ci si espone alle fluttuazioni di prezzo a cui è soggetto lo specifico titolo azionario: una cattiva notizia potrebbe colpire la società che di riflesso inizierà a perdere valore in Borsa. Se all’opposto abbiamo investito in un indice che contiene tale azione, le perdite saranno assorbite dalle altre società che compongono l’indice azionario.

In definitiva, grazie agli indici azionari, il rischio di perdite si diluisce per questo in fase di scelta sono da preferire indici con paniere molto ampio e variegato.