TERMOLI. Anche se il trend nazionale sembra migliorare, il lavoro al sud resta un dilemma e Termoli ne è uno dei tanti esempi. Osservando il grafico dell’Eurostat sulla disoccupazione in Europa nel 2017, la situazione sembra chiara e altrettanto triste. Le regioni del sud Europa risultano avere invariabilmente un tasso di disoccupazione più elevata rispetto a quelle del centro e nord Europa. Nel nostro Paese questa differenza è ancora più netta con una rappresentazione dello spaccato continentale all’interno dello stesso Paese.

Con qualche differenza all’interno delle macro aree si potrebbe separare il nostro Paese in tre macro aree:

Nord con un livello di disoccupazione giovanile inferiore al 26%

Centro con un livello di disoccupazione giovanile attorno al 30%

Sud con un livello di disoccupazione giovanile che supera il 50% con alcune eccezioni

In poche altre aree europee la situazione occupazionale è peggiore rispetto al nostro Paese. Senza aggiungere ulteriori dettagli, che possono essere trovati su Eurostat, vogliamo parlare di come sfruttare il proprio network per la ricerca di lavoro.

L’Istat afferma che “Nel nostro Paese, le reti informali hanno un ruolo importante nell’intermediazione del lavoro. Le persone più motivate a dare informazioni su occasioni di lavoro non sono sempre quelle con cui si hanno legami “forti”; spesso le migliori informazioni si ottengono attraverso i conoscenti, i legami “deboli”. Questo avviene perché spesso i conoscenti, rispetto ai familiari e agli amici stretti, si muovono in circoli e ambienti diversi dai propri e, quindi, possono veicolare nuove e migliori informazioni sulle opportunità di lavoro.”

Come trovare lavoro

È chiaro che ognuno dovrebbe sfruttare il proprio network per la ricerca del lavoro. Questo non significa fare preferenze ma semplicemente divenire consapevoli delle opportunità presenti nella propria area. Le reti “possono essere costituite da contatti di familiari, amici, vicini di casa, membri di associazioni e altri conoscenti, ma anche da contatti relativi alla propria esperienza di lavoro (colleghi, ex-colleghi, compagni di formazione e altre conoscenze professionali)”.

Questo network aiuta a trovare una possibile offerta ma non dovrebbe poi lasciare la selezione al personale delle aziende e non favorire i candidati.

Apprendimento continuo

Se vi trovate in una situazione di disoccupazione, considerate l'opportunità di apprendere nuove competenze. Le opportunità esistono e un esempio sono le offerte presenti nei centri Informagiovani o le offerte del programma nazionale Garanzia Giovani.

Questa formazione potrebbe darvi la possibilità di osservare alcuni investimenti bancari con più chiarezza e adattare il vostro profilo di rischio alla vostra situazione economica.

Reti e catalizzatori

Ora che avete letto, agite. Siate il catalizzatore all’interno della vostra rete, sia essa forte o debole. Secondo l’Istat, “mentre i legami deboli possono aiutare maggiormente chi ha più risorse da portare sul lavoro (ad esempio, i profili più qualificati), i legami forti entrano in gioco come canale privilegiato o come canale di ultima istanza in assenza di qualifiche”.

In entrambi i casi, un profilo disposto a mettersi in gioco e imparare nuove competenze sarà sempre preferito ad un profilo che non ha fatto nulla negli ultimi mesi. Che siano un corso di vendite online o un tirocinio tramite Garanzia Giovani, il consiglio è sempre quello di imparare e agire.