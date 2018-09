Demolizione rudere via Elba Copyright: Termolionline.it

Demolizione rudere via Elba Copyright: Termolionline.it

Demolizione rudere via Elba Copyright: Termolionline.it

Demolizione rudere via Elba Copyright: Termolionline.it

Demolizione rudere via Elba Copyright: Termolionline.it

Demolizione rudere via Elba Copyright: Termolionline.it

Demolizione rudere via Elba Copyright: Termolionline.it

Demolizione rudere via Elba Copyright: Termolionline.it

Demolizione rudere via Elba Copyright: Termolionline.it

Demolizione rudere via Elba Copyright: Termolionline.it

Demolizione rudere via Elba Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Tra non molto una delle strutture più degradate e degradanti di Termoli, il rudere di via Elba, sarà completamente abbattuto.

Mezzi al lavoro dalla scorsa settimana nel cantiere per la riqualificazione dell’area Mucchietti e per la realizzazione di quella che sarà la sede per circa 20 associazioni e un auditorium da 150 posti.

I primi lavori prevedono la recinzione dell’area e l’abbattimento dello scheletro di cemento che veniva da tutti additato come un eco-mostro e che da anni deturpava l’area di via Elba, lo stesso rudere che spesso diventava luogo di rifugio per senzatetto.

Il progetto di riqualificazione prevede la demolizione della vecchia struttura in cemento armato e la realizzazione di un edificio a due piani: il piano terra sarà destinato a locali commerciali mentre al primo piano, per una precisa scelta dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Angelo Sbrocca, sarà realizzato un auditorium da 150 posti e sedi per le associazioni termolesi.

In passato, lo stabile sarebbe dovuto diventare la sede del nuovo Tribunale e più recentemente la nuova caserma della Guardia di Finanza. Ipotesi abortite, fino al project financing approvato dall’amministrazione Sbrocca.

Abbiamo seguito in diretta Facebook con Michele Trombetta una delle fasi della demolizione, che riproponiamo in video.