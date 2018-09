C'è chi aspetta la mobilità dal 2015: la vergogna della Regione Molise

CAMPOBASSO. Un indirizzario numerosissimo, ai vari livelli e una sottoscrizione di 83 persone che aspettano indennità sulla mobilità in deroga dal 2015.

Una vergogna, non c’è altra parola, per commentare il sollecito all’istanza dell’8.08.2018 inerente il rispetto della Delibera del Consiglio Regionale n. 242 del 29.12.2017 e la parziale modifica della Delibera della Giunta Regionale del Molise n. 369 del 30.07.2018.

Attendere anni per avere ciò che gli ammortizzatori sociali hanno previsto.

«I sottoscritti lavoratori del Molise, collocati in mobilità in deroga ed ingiustamente penalizzati per il mancato pagamento di n. 13 mensilità pregresse relative alle annualità 2015 – 2016 e per l’estromissione da ogni misura di politica attiva del lavoro (Lpu, Lsu, incentivo all’esodo, formazione, inclusione sociale e/o inserimento agevolato nel mercato del lavoro), facendo seguito all’allegata istanza inoltrata l’8.08.2018 sollecitano il Ministero del Lavoro, l’Inps nazionale, l’Anpal e la Regione Molise a procedere al pagamento delle n. 13 mensilità pregresse correttamente maturate e non erogate relative alla mobilità in deroga 2015 – 2016; ad individuare misure specifiche di politiche attive del lavoro per agevolare lo svuotamento del bacino di n. 1744 lavoratori della mobilità in deroga presenti in Molise al 31.12.2016; a modificare parzialmente la Delibera di Giunta Regionale n. 369 del 30.07.2018 predisponendo specifiche riserve a tutela dei lavoratori del bacino della mobilità in deroga così come previsto dalle vigenti normative nazionali.

La nota è stata inviata dalla presidente dell’associazione “Padre Giuseppe Tedeschi” Maria Perrotta

Lavoratori della Mobilità in Deroga

