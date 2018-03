«Michele Marone è il nostro presidente»

Come si è appreso dalle testate giornalistiche delle ultime ore,una parte del Centrodestra ha indicato come possibile candidato alla Presidenza della Regione Molise, Enzo Di Giacomo,ebbene noi cittadini del Basso Molise siamo contrari,nulla di personale ma semplicemente non ci riconosciamo in lui.

E' stato scelto dai Partiti,Iorio in primis e Tartaglione in secundis (da ricordare che è nipote di 1° grado di Rosetta Iorio quindi strettamente legata all'ex Presidente) senza interpellare il popolo in nessun modo,e ciò non siamo disposti ad accettare,vogliamo un candidato della zona,giovane,pulito e che sappia realmente i nostri problemi,che vanno dal turismo al nucleo industriale,agricoltura ecc ecc,e proprio per questo abbiamo nominato l'avvocato termolese Michele Marone, scelto dal popolo e dal mondo agricolo in generale, come persona che ci rappresenti.Ci auspichiamo che ciò avvenga,anche perché se così non dovesse essere potremmo votare altri schieramenti politici.

Egregio signor Di Giacomo,se dovesse essere lei il candidato Presidente,sappi che in Basso Molise non prenderà alcun voto. E' una promessa...

Cittadino del Basso Molise