Strisce pedonali e segnaletica orizzontale, chi l'ha visti?

TERMOLI. Desidero segnalare la mancanza, quasi assoluta, della segnaletica stradale in varie zone della città. In particolare gli attraversamenti pedonali i quali - salvo nelle zone centrali - sono completamente invisibili o, a seguito di lavori di ripristino della pavimentazione, incompleti.

Mi auguro che l’Amministrazione Comunale prenda gli opportuni provvedimenti affinché si evitino situazioni di potenziale pericolo per i pedoni.

L. E.