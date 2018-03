TERMOLI. Giunge un commento all'articolo di Oreste Campopiano.

"La grande illusione. Non è solo il titolo di un film, ma anche la scelta di Liberi e Uguali che nel Molise si è mangiata ogni credibilità nell’imboccare la strada di un centrosinistra di marca ulivista di cui il Pd è l'anello fondamentale. Centrosinistra che nell’orizzonte politico nazionale è ormai roba scaduta da tempo ma ci ha lasciato in eredità, con una ipocrisia non ancora del tutto ricusata, i nodi cruciali della crisi di questa regione. Liberi e Uguali ha tradito il tema della propria auto-legittimazione nel suo essere alternativo al Pd, nella politica e nelle alleanze, abbandonando ogni speranza di chiamare a raccolta quel ‘popolo di sinistra’ che sempre più numeroso ha abbandonato il Pd".

Liberato Manzo