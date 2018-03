Ricordando Fabrizio Frizzi

Anch’io, cittadino termolese, voglio ricordare Fabrizio Frizzi su Termolionline.

Mi sarebbe tanto piaciuto conoscerlo, farmi una foto con lui, parlarci e avere un suo autografo.

Era una persona educata, generosa e rispettosa verso tutti. Io come suo telespettatore ricordo molto sia i Soliti Ignoti, che guardo ancora adesso con Amadeus, e gli Italiani hanno sempre ragione, che era andato in onda un'estate sola. Con gli Italiani hanno sempre ragione ricordo che si doveva rispondere a delle domande su cosa pensavano gli italiani su argomenti di vario genere.

Io come suo telespettatore avevo scaricato l’applicazione sul mio telefonino e giocavo a ogni domanda che veniva fatta durante il programma in diretta, non mi perdevo una puntata anche se era estate e sia guardando Fabrizio Frizzi sia quel programma il caldo mi passava e mi entrava la gioia in me.

Poi anche l’Eredità che conduceva ultimamente. Era sempre bello, sorridente con tutti e con i concorrenti, giocherellone ecc…

Un vero signore che mancherà a tutti noi come al pubblico più giovane che ultimamente avrà avuto modo di conoscerlo, un vero esempio per tutti noi. Ciao Fabrizio, ci mancherai tanto, sarai sempre nei nostri cuori anche dei Termolesi.

Andrea Pretorino