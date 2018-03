"Con il vostro caloroso abbraccio avete reso unico il funerale di mio padre Dani"

Manuela Caruso, figlia di Dani, a nome suo e di tutta la famiglia, ha voluto fare un ringraziamento pubblico tramite il nostro sito a tutti coloro che in questo triste momento non hanno voluto far mancare la vicinanza e l'affetto oltre all'amicizia che nutrivano per il compianto Dani:

"Stare accanto a papà e vederlo soffrire è stato straziante ma, anche in questa circostanza, ci ha dato prova della sua forza e della sua positività: non ha mai perso il sorriso e la sua voglia di combattere e di farla in barba alla malattia e alla vita stessa... Io gli dicevo sempre "papà sei unico al mondo, nel bene e nel male"... poi ci guardavamo negli occhi con un sorriso d'intesa...Lo era davvero... Unico.

Ed io sono fiera di essere stata in questa vita e di esserlo per sempre figlia di Dani. La mia famiglia ed io ringraziamo di vero cuore tutti coloro che hanno gremito la cattedrale, termolesi e non, che con il loro caloroso abbraccio hanno reso unico anche il suo funerale.

Ringraziamo anche chi ci è stato accanto comunque, pur non potendo essere presente fisicamente. Ai The Beavers ricordiamo l'orgoglio infinito di papà di aver condiviso con loro la grande gioia di fare musica. Grazie Bartolo, Mimmo, zio Pasqualino e Nicolino le cui parole lo avrebbero sicuramente commosso. Queste nostre parole invece sono l'abbraccio e il grazie che non siamo riusciti a dare a tutti per le gambe tremanti e la paura di crollare. Grazie Micky Guidetti (chiamato anche con il nome d'arte che papà aveva scelto per lui, Michele Trombetta). Grazie a TUTTI! Manu, Nico e Lorenza."