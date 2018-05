Scuole occupate, ci saranno provvedimenti?

TERMOLI. Critiche da Luca Bellante, di Azione studentesca, per quanto successo ieri nelle scuole cittadine e in particolare al liceo Alfano. «Gli alunni dell’istituto “Liceo scientifico Alfano da Termoli" hanno occupato la scuola. A causa del poco preavviso del comune riguardo il divieto di utilizzare l'acqua, gli istituti non erano pronti a sostenere il disagio che la mancanza di servizi igienico-sanitari comporta. Dopo varie sollecitazioni al Comune, le scuole non hanno ricevuto risposte su cosa fare concretamente ed è li che gli studenti sono usciti dalle aule, rifiutandosi di fare lezione fin quando non sarebbe arrivata l’ordinanza. Il caos generale si è protratto per circa due ore, fin quando la preside non ha preso le redini della situazione e ha chiuso la scuola. La domanda è se il comune prenderà prontamente provvedimenti o le scuole verranno lasciate alla solita deriva...