TERMOLI. «Con l'avvento della bella stagione e al prolungarsi delle giornate, assistiamo inermi e con una certa rassegnazione, gli effetti prodotti dalla Movida cittadina. Per questi motivi annualmente l'Amministrazione comunale per coadiuvare le attività delle forze di polizia adotta il “Progetto Sicurezza”. Finanziato interamente da una parte delle sanzioni amministrative incassate e consiste essenzialmente nel prolungare l'orario di servizio oltre le 22. La presenza notturna della Polizia locale oltre a fungere da deterrente per gli scalmanati garantisce il rispetto delle ordinanze emanate nel periodo estivo.

Purtroppo nonostante siamo alla vigilia dell'adozione da parte della giunta Sbrocca del Progetto Sicurezza 2018 e all'approvazione del bilancio consuntivo 2017 agli agenti della Polizia locale, che hanno aderito al progetto 2017, non gli viene ancora corrisposta una parte del compenso previsto. Sono state vane anche le note di sollecito inviate al sindaco Sbrocca e ai dirigenti competenti e per questi motivi gli stessi agenti sono stati costretti a diffidare gli stessi interlocutori per vedersi riconoscere un loro diritto, minacciando una eventuale risoluzione giudiziaria se la vicenda non si concluda nel breve termine. Fatto gravissimo che dimostra non solo l'inadeguatezza dell'Amministrazione Sbrocca ma soprattutto la scarsità delle risorse delle casse comunali.

Siamo ancora in attesa di conoscere dove è finito il milione di euro versato dalla Cir Food nelle casse comunali. Dopo i fatti sopra descritti non posso che esprimere nuovamente un commento negativo nei confronti dell'Amministrazione Sbrocca con l'unica consolazione rappresentato dall'inizio del count-down. Non ci resta che contare i giorni come i militari di leva».

Ciro Stoico