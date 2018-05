Gent.mo Direttore, non ho avuto la possibilità di seguire il servizio del TG2 “SI VIAGGIARE”. Da quello che leggo, più che una promozione del paesaggio e delle sue molteplici peculiarità, c'è stata un'analisi impietosa della Regione Molise, definita come la più povera d'Italia, e poi quell'Unimol “con poche risorse”, è uno schiaffo in faccia a Rettore, Docenti e Studenti che si impegnano con non pochi sacrifici per rendere competitiva la nostra Sede Universitaria. Sul turismo balneare qualche dubbio sorge spontaneo.

Mancanza di Bandiera Blu, di programmazione turistica, di ricezioni e assenza di una adeguata politica dei prezzi, non sono certo un buon biglietto da visita per Marketing Turistico. Ben venga la visita al Castello con la presenza dei cimeli relativi alla mostra Timoteana. Ma, molti, e in modo particolare, coloro che amministrano, dimenticano che il maniero federiciano è un monumento simbolo dello splendore storico di Termoli. Anni addietro, vi si tenevano mostre di artisti internazionali; oggi, con qualche mostrarella, un calice di vino, due confetti e delle luminarie, si crede di tenere viva la storia del Castello.

Ai Bla Bla Bla di qualche intervenuto, ormai, siamo abituati. Indubbiamente, avrebbero mostrato più conoscenza e avrebbero fatto fare più bella figura al nostro paese se avessero citato per la nostra fortificazione medioevale l'autorevole parere di HASELOFF che definisce il Castello di Termoli uno dei pochi di MASCHIA BELLEZZA.

Allego la mia poesia in vernacolo “U Castìlle”.

Antonietta Siviero

'U Castìlle

'U castìlle du paèse mï' ghé na bèllezze de fortézze.

Piramidäle, che sòpe na tórre quadräte e cacche remasùjje de mèrlature.

Setuäte 'mbìzze 'u müre du märe, 'u castìlle ghé a sendenèlle de Tèrmele.

Nu sguàrde 'u paèse vicchie e a vianóve nen pèrde de viste.

Derembètte te a majièlle, mà, scrute a marìne fin'a San Pitre.

Chiäne chiäne, l'hanne spejjate dìnde e fóre.

De Benedetto, ghé remaste 'u rellògge che senäve l'óre, mò, nen te cchiü vòce.

Tancredi, Federico, nòbbele e guvérnande l'hanne unoräte.

Òjie, na festiccióle, na móstre, ddü cumbitte...

A stòrie de stù menemènde süle i préte a tènne mmènde. P'i sapüte che guvernäne mò, 'u Castìlle ghé quàtte mergelune da tenè' alambìde e p'aresbejjarn'a glorie, avaste nu calece de vïne e ddü' lüce dind'a l'anne.

Nen capiscene quìlle c'ha dìtte n'òmmene de scienze:

“Il Castello di Termoli, è uno dei pochi di MASCHIA BELLEZZA”. Antonietta Siviero

Orologio: Installato da Benedetto Ragni, sindaco di Termoli nel 1889.

Uomo di scienza: Haseloff.

San Pitre: Marina sud di Termoli.