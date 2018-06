Sulla modifica della sosta a pagamento

TERMOLI. Nella conferenza stampa di stamane, quando l’assessore Ferrazzano e il sindaco Sbrocca hanno affermato che la delibera di Giunta che modifica il periodo e gli orari della sosta a pagamento non potesse essere comunicata alla cittadinanza ne tanto meno applicata poiché sarebbe divenuta esecutiva solo dopo la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Termoli, hanno espresso una profonda inesattezza in quanto la medesima delibera è stata resa immediatamente esecutiva dalla Giunta Comunale di cui essi stessi ne risultano componenti.

Non lo dico io ma lo afferma indirettamente, smentendo il Sindaco e l’assessore, il responsabile della società Publiparking che intervenendo durante la conferenza stampa ha affermato che era dovere della società concessionaria del servizio modificare la cartellonistica verticale a far data dal primo giugno, data di entrata in vigore della delibera. L’amministrazione comunale umilmente avrebbe dovuto scusarsi con la cittadinanza per il difetto comunicativo, poiché di questo si tratta, anziché arrampicarsi sugli specchi in cerca di giustificazioni che rasentano il grottesco: responsabilità di alcuni cittadini che muovono polemiche strumentali passando addirittura per gli organi di informazione che citano delibere di giunta non pubbliche.

L’umiltà di riconoscere i propri errori, perché solo chi lavora sbaglia, non appartiene ai nostri amministratori locali; in fondo errare è umano ma perseverare è sempre stato diabolico.

Andrea Salome