Strada statale 16 Adriatica, lavori da rivedere

TERMOLI. Ci è arrivata la segnalazione di un nostro lettore che lamenta dei lavori fatti sulla strada statale 16 Adriatica, in direzione Vasto.

«Volevo segnalare lo stato pietoso della strada che va dalla rotonda della Torretta al Martour.

Recenti lavori hanno distrutto la strada, ridotta ora a un percorso di guerra. Sono stati fatti scavi ogni 50 / 100 metri, le toppe di asfalto nuovo sono peggio delle buche.

Tratti di strada raschiati, ondulamenti creati dagli scavi anche dal lato opposto degli stessi.

La situazione peggiora di notte in quanto la strada non è illuminata e le buche non si vedono. Essendo una strada comunale, il Comune dovrebbe per lo meno controllare l'esecuzione dei lavori».