Com'è difficile farsi ritirare i sacchi del verde a Termoli!

TERMOLI. Lettera al direttore da una residente in via Messina, nella zona di contrada Porticone.

«Buongiorno, ho un disagio con il ritiro del verde da parte della TeAm.

Abito in un condominio e ho un giardino, nel mese di giugno abbiamo potato delle siepi, ho riposto il verde negli appositi sacchi per smaltire il verde acquistati da me, chiamo per farmi dare un appuntamento e mi viene fissato dopo circa 20 giorni cioè il 7 luglio.

Premesso che non mi hanno chiesto nessun riferimento a quanti sacchi fossero, io il giorno prima ripongo i miei sacchi fuori per il ritiro che però non avviene, chiamo per chiedere spiegazioni è mi viene detto che il sabato ritiravano solo le potature e non i sacchi, inoltre che erano troppi, potevano ritirare solo 6/7 alla volta... così mi hanno dato 4 appuntamenti che vanno fino all'inizio di agosto, nel frattempo si sono aggiunti altri sacchi (tra l'altro neri) di verde e altri rifiuti, siccome anche quest'anno l'aumento per questo servizio è avvenuto mi domando ma è tutto proporzionato al servizio?